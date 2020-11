Sarà che abbiamo passato questo 2020 sospesi in uno scenario quasi surreale, perlomeno la maggior parte di noi. Sarà la quantità di notizie strane che si sono conseguite in questi undici mesi. Sarà che ormai ci aspettiamo qualsiasi cosa, ma ecco che una lastra di metallo individuata in mezzo al deserto dello Utah meridionale ha fatto impazzire il web.

La lastra è stata avvistata per la prima volta da un paio di piloti di elicotteri e da alcuni responsabili della fauna selvatica che stavano volando sopra la zona con il solo scopo di contare il numero di pecore bighorn per lo stato; un censimento annuale. Ci hanno messo poco a vederla visto che è alta tre metri.

La misteriosa lastra di metallo

Ovviamente l’opera è stata attribuita a un’artista che finora è rimasto anonimo il quale voleva sicuramente creare un po’ di scompiglio online. Le parole dei piloti che lo hanno trovato: “Suppongo che sia un artista della new wave o qualcosa del genere o, sai, qualcuno che è stato un grande fan di 2001: Odissea nello spazio.”

Attualmente la posizione dell’oggetto non è stata divulgata e per un motivo ben preciso. Si trova in una zona abbastanza remota che nessuno vuole far diventare una metà turistica. Se qualche curioso decidesse di avventurarsi poi bisognerebbe quasi sicuramente soccorrerlo. Altro aspetto importante è il fatto che tale installazione è illegale visto che non c’è stata l’autorizzazione. Si tratta di un terreno pubblico gestito a livello federale.

Nel frattempo qualcuno ha voluto ipotizzarne l’autore, il collega dell’artista David Zwirner il quale è morto 11 anni fa; era un conosciuto scultore minimalista. Un oggetto del genere è perfettamente in linea con altre sue installazioni.

Ph. credit: Sky News