Il noto operatore telefonico WINDTRE ha deciso di mettersi alla pari con TIM e Vodafone in merito alla rete 5G. Nelle scorse ore, questo ha lanciato ben 3 nuove tariffe indirizzate a coloro che vogliono testarla per primi. Andiamo a scoprirle insieme.

Nonostante sia disponibile solo in poche città, WINDTRE ha comunque deciso di lanciare già le promo relative alla rete 5G. Quelle appena presentate dall’azienda sono un ottimo punto di inizio per chi vuole testare la nuova tecnologia. Essendo tre, poi, sono adattabili alle più svariate esigenze. Ecco i dettagli di ognuna.

WINDTRE: ecco le 3 nuove tariffe 5G

WINDTRE XLarge Premium:

– minuti illimitati verso tutti.

– 200 SMS verso tutti.

– 50 GB di traffico dati in 5G.

– 16,99 euro al mese.

WINDTRE XLarge Premium EasyPay:

– minuti illimitati verso tutti.

– 200 SMS verso tutti.

– 100 GB di traffico dati in 5G.

– 16,99 euro al mese con EasyPay.

WINDTRE Unlimited Premium EasyPay:

– minuti illimitati verso tutti.

– 200 minuti di chiamate verso l’estero.

– 200 SMS verso tutti.

– GB illimitati di traffico dati in 5G.

– 29,99 euro al mese con EasyPay.

Per le prime due è previsto un costo di attivazione 6,99 euro, invece di 49,99 euro, con vincolo di 24 mesi. Inoltre, è previsto un costo di 10 euro per la SIM. La terza prevede un costo di attivazione nullo in caso di vincolo di 24 mesi, altrimenti 49,99 euro senza vincoli. Anche in questo caso è previsto un costo di 10 euro per la SIM. Tutte e tre le promozioni possono essere attivate fino al prossimo 17 gennaio 2021. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: windtre.it