Nonostante siano passati più di 3 anni dal suo lancio ufficiale, Fortnite risulta essere, ad oggi, uno dei videogiochi più influenti presenti sul mercato. Il merito, ovviamente, è della casa produttrice, Epic Games, che continua ad aggiornarlo periodicamente con novità molto interessanti. Per la prima volta in assoluto, arriva in campo la possibilità di sottoscrivere un abbonamento mensile all’interno del gioco. In cosa consiste? Scopriamolo insieme.

Epic Games ha deciso di rivoluzionare il modo di interfacciarsi al noto battle royale. Da ora in poi, i fan più accaniti di Fortnite potranno accedere ad una serie di contenuti e privilegi grazie alla sottoscrizione di un abbonamento mensile. Ecco tutti i dettagli.

Fortnite: ecco cosa comprende l’abbonamento Crew

Si chiama “Crew di Fortnite”, l’abbonamento mensile che, a breve, Epic Games lancerà al pubblico. Il piano permetterà di ricevere una serie di contenuti speciali. In particolare:

Accesso immediato al Pass Battaglia della stagione in corso.

della stagione in corso. 1000 V-Bucks mensili da spendere all’interno del negozio oggetti.

da spendere all’interno del negozio oggetti. Un pacchetto Crew esclusivo, ovvero, un bundle di costumi sempre nuovi riservati agli iscritti Crew!

Il pacchetto Crew del primo mese è già stato annunciato. Questo comprende la skin Galaxia, il dorso decorativo Mondo in frantumi e il piccone Lamacorno cosmico.

La sottoscrizione Crew arriverà ufficialmente sul mercato a partire dal prossimo 2 dicembre. Il suo costo mensile sarà di 11,99 euro. A breve, l’azienda svelerà anche il pacchetto Crew del prossimo mese. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: epicgames.com