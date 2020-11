Gli allucinogeni hanno inciso notevolmente sull’arte rupestre preistorica

L’arte rupestre è senza dubbio una delle forme d’arte più interessanti da vedere e scoprire, specialmente per capire le usanze ed i modi di vivere delle popolazioni preistoriche. Una nuova ricerca condotta dall’Università del Lancashire ha rivelato, sorprendendo tutti, come gli indigeni americani preistorici abbiano creato l’arte rupestre sotto effetto di allucinogeni del tempo. I ricercatori, infatti, hanno condotto degli scavi in ​​un sito di grotte in California dopo aver scoperto un dipinto pensato per rappresentare i fiori di Datura wrightii, una pianta storicamente utilizzata per le sue proprietà allucinogene come parte di elaborate cerimonie comunitarie.

Gli allucinogeni e l’arte rupestre

Questa ricerca rafforza il legame tra l’ingestione di allucinogeni e la creazione di arte rupestre. Ciò evidenzia il profondo apprezzamento delle piante allucinogene per i nativi californiani. I risultati suggeriscono anche che il sito poteva essere uno spazio comune in cui le persone si sarebbero riunite su base stagionale per cacciare, raccogliere, preparare il cibo e mangiare. Ciò dimostra che l’arte ha svolto un ruolo di primo piano nella vita quotidiana di tutti i membri della comunità locale.

Il dottor David Robinson, autore principale dello studio, ha dichiarato: “Questi risultati ci danno una comprensione molto più approfondita della vita delle comunità americane indigene e delle loro relazioni, dalla tarda preistoria fino al Alla fine del 1800. È importante sottolineare che, a causa di questa ricerca, la tribù indiana Tejon ora visita il sito ogni anno per riconnettersi a questo importante luogo ancestrale. Il legame tra allucinogeni e arte rupestre è stato a lungo sospettato, e questa ricerca mostra che non era solo una fonte di ispirazione creativa per questi gruppi preistorici di persone, ma un principio fondamentale di importanti rituali e incontri di comunità”.

