I microbi sono fondamentali per il fosforo necessario alle piante

I microbi possono svolgere un ruolo fondamentale per le piante, sbloccando il fosforo dal terreno, nutriente indispensabile per loro

Il fosforo è un nutriente necessario per la crescita delle piante. Ma quando viene applicato alle piante come parte di un fertilizzante chimico, il fosforo può reagire fortemente con i minerali nel terreno e si può bloccare, impedendo alle piante di accedere a questo nutriente cruciale. Per evitare ciò, gli agricoltori spesso applicano un eccesso di fertilizzanti chimici alle colture agricole, causando l’accumulo di fosforo nel suolo. L’applicazione di questi fertilizzanti porta però anche a deflussi agricoli dannosi che possono inquinare gli ecosistemi acquatici vicini.

Un gruppo di ricerca ha dimostrato che i microbi prelevati dagli alberi che crescono accanto a ruscelli alimentati da montagne potrebbero rendere il fosforo intrappolato nei suoli più accessibile alle colture agricole. I risultati sono stati pubblicati ad ottobre sulla rivista Frontiers in Plant Science.

I microbi sbloccano il fosforo per le piante

Gli endofiti, che sono batteri o funghi che vivono all’interno di una pianta, possono essere considerati “probiotici” per le piante, ha detto l’autore dello studio Sharon Doty. Il laboratorio di Doty ha dimostrato in studi precedenti che i microbi possono aiutare le piante a sopravvivere e persino a prosperare in ambienti poveri di nutrienti e aiutano a ripulire gli inquinanti.

In questo nuovo studio, Doty e collaboratori hanno scoperto che i microbi endofitici isolati da piante selvatiche hanno contribuito a sbloccare il prezioso fosforo dall’ambiente, rompendo i complessi chimici che avevano reso il fosforo non disponibile per le piante.

“Stiamo sfruttando una partnership naturale pianta-microbo”, ha detto Doty. “Questo può essere uno strumento per far avanzare l’agricoltura perché fornisce questo nutriente essenziale senza danneggiare l’ambiente. Questo è qualcosa che può essere facilmente ingrandito ed utilizzato in agricoltura, per evitare un eccessivo utilizzo di fertilizzanti chimici dannosi.”, ha detto Doty.

Foto di bertvthul da Pixabay