Il numero maggiore dei casi di Covid-19 registrati si verificano in un contesto familiare. Ecco il motivo per cui ci viene caldamente consigliato di non pranzare – o evitare di farlo – con amici o familiari che non sono membri della famiglia. C’è un momento critico nella vita familiare, ed è il tempo del mangiare e del bere. È un momento di grande relax e vicinanza e quando non indossiamo una mascherina. È un momento critico di contagio.

Il vaccino contro il nuovo coronavirus – quello di Pfizer e di Moderna – potrebbero essere le nostre armi vincenti se verrà confermata l’efficacia al 90% e 94%. Se nel caso del primo, si scopre che la sua efficacia è dell’ordine del 90%, sarà probabilmente uno dei migliori vaccini che avremo a disposizione.

Dati ancora da accertare

Ad ogni modo, i dati provvisori sul vaccino contro il nuovo coronavirus indicano che può essere efficace nel 90% dei casi. L’annuncio non significa, tuttavia, che un vaccino sia imminente. L’analisi ad interim, da parte di un comitato indipendente di monitoraggio dei dati, ha rilevato 94 infezioni registrate finora in uno studio che ha coinvolto quasi 44.000 persone negli Stati Uniti e in altri cinque paesi. Pfizer non ha fornito ulteriori dettagli su questi casi e ha avvertito che il tasso di protezione iniziale può cambiare entro la fine dello studio.

La pandemia di Covid-19 ha causato almeno 1.255.803 morti su oltre 50,3 milioni di casi di infezione in tutto il mondo.

