Il giorno di shopping sfrenato che tutti aspettavano da tempo è finalmente arrivato. Amazon, ovviamente, non è rimasto a guardare. Andiamo a scoprire quello che l’e-commerce ha riservato per i suoi clienti.

Se non volete perdervi neanche una promozione Amazon riguardante il mondo della tecnologia, vi consigliamo vivamente di iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. Pubblichiamo giornalmente le offerte più vantaggiose e una miriade di codici sconto esclusivi.

Le promozioni che stiamo per elencarvi sono, come al solito, a tempo limitato, di conseguenza, i prezzi e le disponibilità potrebbero variare da un momento all’altro. Vi consigliamo, se interessati, di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote.

Amazon: promozioni del Black Friday

Samsung C49RG90 Monitor Gaming Curvo , Super Ultrawide, da 49 pollici, Dual QHD, QLED, combina due schermi da 27 pollici, refresh rate a 120 Hz, FreeSync. In promozione a soli 899,00 euro , invece di 1161,89 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

MSI GL65 Leopard 10SFSK-297IT , notebook da gaming con display sda 15,6 pollici FHD 144Hz, processore Intel i7-10750H, scheda grafica NVIDIA RTX 2070 Super 8 GB GDDR6, memoria interna da 512 GB, memoria RAM da 16 GB, sistema operativo Windows 10 Home. In promozione a soli 1719,00 euro , invece di 2149,00 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

, notebook da gaming con display sda 15,6 pollici FHD 144Hz, processore Intel i7-10750H, scheda grafica NVIDIA RTX 2070 Super 8 GB GDDR6, memoria interna da 512 GB, memoria RAM da 16 GB, sistema operativo Windows 10 Home. In promozione a soli , invece di 2149,00 euro. – Apple iPhone 11 , smartphone con display LCD da 6.1 pollici, performante chip A13 Bionic, doppia fotocamera posteriore, sistema di riconoscimento facciale Face ID, sistema operativo iOS, memoria interna da 128 GB. In promozione a soli 649,00 euro , invece di 769,00 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

, smartphone con display LCD da 6.1 pollici, performante chip A13 Bionic, doppia fotocamera posteriore, sistema di riconoscimento facciale Face ID, sistema operativo iOS, memoria interna da 128 GB. In promozione a soli , invece di 769,00 euro. – Apple Watch Series 5, smartwatch con cassa in alluminio argento da 44 mm e cinturino sport bianco, chip Apple S5, display always on, monitoraggio dell’attività fisica e della salute, funzione ECG, GPS + Cellular. In promozione a soli 398,90 euro, invece di 589,00 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

Ph. credit: amazon.it