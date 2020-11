Qualche giorno fa, Apple ha annunciato l’arrivo di una promozione speciale per il Black Friday. L’azienda non si è fatta attendere. Da oggi, e fino al 30 novembre, gli utenti riceveranno una gift card a fronte dell’acquisto di determinati prodotti. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Piuttosto che uno sconto diretto sui prodotti, Apple ha deciso di riproporre l’iniziativa degli scorsi anni. Chiunque acquisterà uno dei device in promozione riceverà in omaggio una gift card del valore fino a 150 euro. Scopriamo quali sono i prodotti aderenti all’iniziativa.

Apple: ecco i prodotti della promo Black Friday

In questi 4 giorni, Apple omaggerà gli utenti di carte regalo di diverso valore in base al prodotto acquistato. Qui di seguito tutti i tagli:

iPhone 11, iPhone XR, iPhone SE: carta regalo da 50 euro .

. Apple Watch Series 3: carta regalo da 25 euro .

. AirPods Pro e AirPods di seconda generazione: carta regalo da 25 euro .

. iPad Pro: carta regalo da 100 euro .

. iPad mini: carta regalo da 50 euro .

. iMac 21,5” e MacBook Pro 16”: carta regalo da 150 euro .

. Apple TV 4K e HD: carta regalo da 50 euro .

. Prodotti Beats: carta regalo da 50 euro.

Come già detto, la promozione sarà valida solo fino al 30 novembre. La carta regalo potrà essere utilizzata per un secondo acquisto all’interno del negozio. Ricordiamo che Cupertino non propone quasi mai promozioni sui suoi prodotti. Se siete interessati a qualche prodotto, vi consigliamo di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote! Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com