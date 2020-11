Con milioni di americani in movimento per il giorno del Ringraziamento, gli esperti sanitari temono che quella che di solito è una delle più grandi notti del paese per i viaggi potrebbe anche diventare una delle più pericolose. Nonostante l’aumento dei nuovi casi di Covid-19, AAA prevede che viaggeranno fino a 50 milioni di americani.

Più di 2,3 milioni di persone infettate a livello nazionale nelle ultime due settimane e più di 2.000 sono morte nelle ultime 24 ore. È il più alto numero di morti in un solo giorno in più di sei mesi. Nonostante gli avvertimenti contundenti da funzionari della sanità pubblica supplica per le persone a rimanere a casa questo Ringraziamento milioni di persone hanno deciso di partire.

Covid-19, nonostante le restrizioni via ai viaggi per il Ringraziamento

Nel frattempo, c’è un crescente mosaico di restrizioni nelle città e negli stati che hanno lo scopo di fermare la diffusione del Covid-19. Quattordici stati e Washington, richiedono test obbligatori o requisiti di quarantena per i viaggiatori. La polizia di New York City sta allestendo posti di blocco su ponti e tunnel e le truppe dello stato del Maryland stanno controllando se bar e ristoranti rispettano le regole.

In Pennsylvania è ora in vigore un avviso di soggiorno a casa e lo stato ha ordinato bar, ristoranti ed eventi privati ​​con catering per interrompere la vendita di alcolici per il consumo in loco a partire dalle 17:00 della vigilia del Ringraziamento. Il dottor LaPook ha aggiunto che le maschere dovrebbero essere indossate durante le riunioni, mangiare e socializzare dovrebbero essere divisi in aree separate e le finestre e le porte dovrebbero essere tenute aperte.

L’operazione Warp Speed ​​prevede che fino a 110 milioni di americani – un terzo del paese – saranno vaccinati entro febbraio. “La popolazione degli Stati Uniti nel suo insieme dovrebbe essere coperta in termini di dosi di vaccino disponibili tra il mese di maggio e il mese di dicembre“, ha detto Moncef Slaoui, capo consigliere dell’Operazione Warp Speed.

Foto di Brett Sayles da Pexels