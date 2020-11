Un fisico dell’Unità di fisica non lineare e non di equilibrio, Okinawa, ha trovato un modo per produrre filtri per respiratori di tipo N95 che è meno costoso e più veloce degli approcci convenzionali. La ricerca ha dimostrato che per prevenire l’infezione, le persone devono indossare un respiratore N95, una maschera per il viso dotata di filtri elettricamente caricati che attraggono e trattengono i virus, impedendone il passaggio.

In questo nuovo studio, il fisico ha trovato un modo per rendere un filtro efficace come quelli utilizzati nei respiratori N95 ma che può essere prodotto in modo rapido ed economico. La tecnica prevede il riscaldamento di plastica ordinaria come bottiglie o borse della spesa e quindi il loro inserimento in una normale macchina per zucchero filato.

Creati filtri n95 utilizzando la macchina per zucchero filato

La macchina trasforma la plastica in un materiale simile allo zucchero filato, anch’esso elettrizzato dalla filatura. Quindi si taglia il materiale risultante in piccoli quadrati e quindi rafforza la loro carica elettrostatica posizionandoli vicino allo sfiato di un comune ionizzatore d’aria. Ha scoperto che i filtri funzionavano molto bene, ma le maschere non erano un’opzione praticabile.

Ha quindi progettato la sua maschera per consentire un facile inserimento e rimozione dei filtri e ha utilizzato una stampante 3-D per produrre il risultato. Test rigorosi, che includevano ispezioni microscopiche e confronti con i filtri N95, hanno dimostrato che i filtri sono efficaci nel prevenire l’inalazione di virus come i respiratori standard di tipo N95.

Foto di Cristina Titrat da Pixabay