Un bizzarro monolite di metallo è stato scoperto dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza in un’area desertica dello Utah. Gli ufologi ovviamente non hanno perso tempo per ipotizzare teorie sul misterioso oggetto riguardo una possibile provenienza aliena. Tuttavia, la verità è molto più vicina al nostro mondo di quanto si pensi.

Alcuni utenti di Reddit sono riusciti infatti ad addentrarsi nelle profondità della rete e ottenere i registri di volo degli elicotteri utilizzati dal DPS per sorvolare lo Utah. Con questo sono risaliti al punto di origine del monolite e attraverso Google Earth hanno scoperto che l’oggetto è apparso tra la fine del 2015 e la fine del 2016.

Si tratta di un’area remota pressoché desertica, ma con una peculiarità: la location è stata utilizzata come set per le riprese di diverse serie televisive tra cui “Westworld”. L’indizio più rilevante tuttavia è che le riprese del colosso sci-fi della HBO coincidono perfettamente con il periodo in cui è comparso il monolite.

Il monolite potrebbe essere semplicemente uno scherzo

Per chi non lo conoscesse, “Westworld”, include molti strani elementi futuristici e un oggetto di metallo conficcato nella roccia è perfetto per il parco a tema Selvaggio West altamente artificiale su cui gira la serie tv. Analizzando la serie purtroppo non c’è nulla di paragonabile al monolite, ma potrebbe essere un oggetto di scena abbandonato o persino uno scherzo di alcuni membri della troupe televisiva.

Proprio quest’ultima pare sia l’ipotesi più probabile dato che l’area è piuttosto trafficata per via dei vari programmi televisivi girati nella location. Quindi l’idea che sia un ricordo lasciato da degli alieni che hanno visitato il nostro pianeta pare sia proprio da scartare. Nel mentre il misterioso monolite è ancora lì, ma data la sua collocazione probabilmente illegale a causa delle leggi che proteggono l’area dalle interferenze umane, il Dipartimento di Pubblica Sicurezza potrebbe rimuoverlo a breve.

Ph. Credit: Department of Public Safety via BBC