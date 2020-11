Lo scorso 19 novembre, la tanto attesa console di ultima generazione Sony, PS5, ha fatto il suo debutto sul mercato italiano, e non solo. Chiunque abbia provato ad acquistarla in quel giorno sa benissimo come sono andate le cose. Tutti i siti online delle catene di elettronica più importanti sono andati in tilt e le scorte sono finite ovunque in pochissimi minuti.

Molti, quindi, sono rimasti a bocca asciutta. Oggi, giorno del Black Friday, a distanza di circa una settimana dal debutto, è possibile acquistare la PS5 da qualche parte? Questa è la domanda che in molti si sono posti. La risposta è molto semplice, No! Sony stessa ha confermato che, a causa dell’elevato successo della console, le scorte sono finite ovunque a livello mondiale. Ebbene sì, al momento, non esiste nessun negozio che possiede una PS5 in tutto il mondo. Non disperate, però, una soluzione è in arrivo.

PS5: nuove scorte in arrivo entro fine anno!

Chi sta ancora cercando una PS5, e la vuole ricevere entro la fine dell’anno, rimarrà soddisfatto da ciò che sta per leggere. Playstation ha dichiarato di star lavorando duramente alla produzione delle nuove console e ha confermato che ulteriori scorte, seppur molto limitate, arriveranno nei negozi entro fine anno. Chi è interessato, quindi, farebbe bene a tener d’occhio i principali negozi di elettronica.

É molto probabile che, tra qualche giorno, le aziende come Amazon, MediaWorld, Unieuro, ecc., annuncino il re-stock delle console. Chi saranno i fortunati che riusciranno a portarsele a casa entro Natale? Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: playstation.com