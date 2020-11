Tenersi in forma ai tempi della pandemia, mentre le palestre sono chiuse, può essere difficile. Si è costretti a trascorrere molto più tempo a casa, ci si muove di meno e, per la noia, si cucina e si mangia di più. Un tapis roulant potrebbe aiutare a restare in forma e a perdere quel chiletto messo su in quarantena, e con il Black Friday è giunto il momento ideale per fare questo acquisto.

TomTop, uno dei più grandi e-commerce cinesi, sta offrendo Xiaomi Youpin WalkingPad C1 ad un prezzo scontato. Si tratta di un tapis roulant pieghevole che può facilmente essere riposto ovunque (sotto un divano od un letto, per esempio) così da risparmiare spazio che potrebbe essere utilizzato diversamente ed essere utilizzato tranquillamente anche da quelle persone che vivono in un appartamento di piccole dimensioni.

Xiaomi, il tapis roulant pieghevole WalkingPad C1 in offerta per il Black Friday

Il tapis roulant può essere controllato sia manualmente attraverso l’apposito telecomando o l’app WalkingPad Fit, che con i propri piedi in modalità automatica. Il dispositivo supporta due diverse modalità: la Walking Mode, ovvero la modalità camminata, e la Running Mode, la modalità corsa. La parte superiore del tapis roulant permette di aumentare la velocità, la parte inferiore invece di risulta, mentre quella centrale può essere utilizzata per camminare/correre ad una velocità costante.

L’app WalkingPad Fit, poi, non offre anche una varietà di opzioni di allenamento tra cui scegliere e mostra i progressi compiuti durante l’allenamento. Xiaomi Youpin WalkingPad C1 può essere acquistato al prezzo di 280,50 euro su TomTop, con uno sconto del 59%. La spedizione è gratuita.