Amazon arriva in soccorso di tutti coloro che non hanno potuto approfittare delle promo del Black Friday nella giornata di ieri. L’e-commerce, infatti, ha deciso di prolungare alcune super offerte. Scopriamole insieme.

Se non volete perdervi neanche una promozione Amazon riguardante il mondo della tecnologia, vi consigliamo vivamente di iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. Pubblichiamo giornalmente le offerte più interessanti e una miriade di codici sconto esclusivi.

Le promozioni che stiamo per elencarvi sono, come al solito, a tempo limitato, di conseguenza, i prezzi e le disponibilità potrebbero variare da un momento all’altro. Vi consigliamo, se interessati, di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote.

Amazon: nuove promo del Black Friday

Apple iPhone 12 mini , smartphone con display OLED da 5.4 pollici, performante chip A14, doppia fotocamera posteriore, sistema di riconoscimento facciale Face ID, supporto per ricarica MagSafe, memoria interna da 128 GB. Colorazione blu in promozione a soli 799,00 euro , invece di 889,00 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

, smartphone con display OLED da 5.4 pollici, performante chip A14, doppia fotocamera posteriore, sistema di riconoscimento facciale Face ID, supporto per ricarica MagSafe, memoria interna da 128 GB. Colorazione blu in promozione a soli , invece di 889,00 euro. – Apple AirPods Pro , auricolari true wireless con funzione di cancellazione attiva del rumore, configurazione in-ear, case di ricarica wireless, autonomia superiore a 24 ore, funzione “Ehi Siri”. In promozione a soli 199,99 euro , invece di 279,00 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

, auricolari true wireless con funzione di cancellazione attiva del rumore, configurazione in-ear, case di ricarica wireless, autonomia superiore a 24 ore, funzione “Ehi Siri”. In promozione a soli , invece di 279,00 euro. – Samsung Galaxy S20 FE , smartphone con display Super AMOLED da 6.5 pollici, 3 fotocamere posteriori, memoria interna da 128 GB espandibile, memoria RAM da 6 GB, Hybrid SIM. Colore Cloud Navy in offerta a soli 460,00 euro , invece di 669,00 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

, smartphone con display Super AMOLED da 6.5 pollici, 3 fotocamere posteriori, memoria interna da 128 GB espandibile, memoria RAM da 6 GB, Hybrid SIM. Colore Cloud Navy in offerta a soli , invece di 669,00 euro. – Lenovo Legion 5, notebook da gaming con display da 15,6 pollici Full HD, 120 Hz, processore AMD Ryzen 7 4800H, memoria interna da 512 GB, memoria RAM da 16 GB, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB. Colore nero in promozione a soli 999,99 euro, invece di 1399,99 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

Ph. credit: Apple.it