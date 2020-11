Il Natale è ormai alle porte e nell’aria si sente già un’aria diversa. È tempo di regali, di cene in famiglia e di giochi da tavolo, di quelli online e di app dedicate al periodo natalizio. A Natale, ad esempio, non può di certo mancare una bella chiacchierata con Babbo Natale. Ecco che è stata lanciata l’app Babbo Natale Parlante. Grazie all’app sarà così possibile far divertire i bimbi più piccoli con la figura di Babbo Natale che lancia palle di neve, che offre un regalo o che canta e balla!

L’app è molto semplice e alla portata di tutti, ed è possibile cambiare lo sfondo con cui interagire (si va dalla neve in montagna fino ad un caminetto di una casa).C’è anche “Polo Nord Portatile”, grazie al quale sarà possibile impressionare i bambini di qualsiasi età creando dei video personalizzati, delle chiamate finte e quant’altro con protagonista Babbo Natale, che detterà per voi i messaggi d’auguri!

Se state cercando un modo per impressionare i bambini con un messaggio proveniente direttamente da Babbo Natale, quest’app fa al caso vostro! Dispone anche di registratore incorporato, così da poter salvare su un file video la reazione del bimbo non appena vedrà comparire sullo schermo Babbo Natale che lo saluta.

E “Fabbrica di Babbo Natale”? Con questo gioco di strategia dovremo gestire il villaggio di Babbo Natale, cercando di produrre quanti più regali possibili e abbellendo il territorio in possesso da Babbo Natale al Polo Nord. Potremo costruire nuove casette e fabbriche di giochi, aiutare Babbo Natale con i regali per i bambini, coltivare il fieno ogni giorno per le renne, ricevere le lettere da tutti i bambini del mondo e inviare infine la slitta carica di regali per il consueto giro della vigilia di Natale. Per le missioni compiute riceveremo in premio dolci e i biscotti, da usare per costruire nuove strutture o per abbellire il panorama.

Happy New Year Farm: Natale

Questo gioco ti permette di visitare Babbo Natale nella sua fattoria del Polo Nord e costruire pupazzi di neve, fare regali (anche se purtroppo non sono decorazioni natalizie fatte con materiali riciclati ) e preparare biscotti. Ok, prova a trascurare il fatto che probabilmente non ci sono molte fattorie con erba al Polo Nord. I giochi mobili non tendono a sforzarsi per il realismo. Meccanicamente, questo è un gioco di costruzione di città, il che significa che è necessario toccare per costruire e raccogliere cose. Dovendo aspettare che i compiti si completino in tempo reale può essere un trascinamento, ma l’aggiunta del fascino natalizio dovrebbe aiutare.

Dovrai costruire fabbriche di giocattoli e raccogliere alberi se vuoi che la tua fattoria sia pronta in tempo per il grande giorno.

Storie di Natale: il dono dei Magi

Addentrati in un misterioso racconto invernale con questa avventura di Big Fish. Tua sorella ha fatto qualcosa di brutto e di conseguenza è stata portata via da uno spirito malvagio e dai suoi elfi. Tocca a te riportarla indietro in tempo per Natale.

Questo è principalmente un gioco di oggetti nascosti, con immagini meravigliosamente dettagliate e colorate, ma è avvolto in una storia intrigante e ha anche dei divertenti mini-giochi lungo la strada. Inoltre è possibile catturare oggetti da collezione e risultati mentre giochi.

Giochi di case delle bambole di Natale

Questo è un gioco semplice, ma comunque affascinante e piacerà a chi ama i giochi di casa delle bambole. Puoi costruire una varietà di stanze e imballarle con oggetti natalizi, come alberi, fiocchi di neve, regali e altro ancora. Gli oggetti possono essere riposizionati toccando e trascinando e lo sfondo e il pavimento possono essere spostati facilmente. Le stanze completate possono essere condivise con gli amici tramite app come WhatsApp o via email.

L’aiutante di Babbo Natale

Babbo Natale è proprio disordinato, e ha bisogno di una mano per sistemare casa in tempo per Natale. Trasformiamoci quindi in un piccolo aiutante di Babbo Natale, e iniziamo a pulire e riordinare il salotto, facciamo crescere gli abeti, laviamo i vestiti con la lavatrice, cambiamo abito a Babbo Natale, e tanto ancora.

Biscotto natalizio

Biscotto natalizio è un gioco per gli appassionati di abbinamenti di oggetti e colori, con un meccanismo che replica la fortunata formula di Bejeweled e Candy Crush Saga: obiettivo infatti è quello di allineare tre biscotti uguali per guadagnare potenziamenti, e liberare lo schermo il più rapidamente possibile. Con i suoi oltre 700 livelli conditi di dolcezza, sarà il gioco perfetto per le festività natalizie!

Ovviamente il Natale non è soltanto una festa per piccoli ma anche i grandi provano a distrarsi un po’ regalandosi qualche momento di divertimento. E se quest’anno la possibilità di riunirsi con amici e parenti non c’è per ovvie ragioni è possibile comunque distrarsi optando per giochi di carte o di casinò, ma sempre facendolo in modo responsabile.