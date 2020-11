A distanza di sole poche settimane dal lancio di iPhone 12, iniziano già a spuntare i primi dettagli in merito alla generazione del prossimo anno. Secondo un noto leaker, Jon Prosser, almeno uno dei nuovi iPhone 13 sarà completamente “portless”, ovvero senza nessuna porta. Apple lavora alla tecnologia da tempo. Gli utenti sono pronti alla transizione?

Quando Cupertino ha annunciato gli iPhone 12, in molti sono rimasti delusi dal non vedere l’arrivo di un modello con porta USB-C. Nelle scorse ore, Jon Prosser ha spiegato perché Apple non ha ancora deciso di adottare le porte USB-C sui suoi iPhone. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Apple: iPhone 13 Pro Max sarà senza porte?

Se ne parla da qualche anno, il momento sembra essere quasi arrivato. Jon Prosser, leaker super affidabile quando si parla di Apple, ha dichiarato che almeno uno dei 4 iPhone 13 sarà completamente senza porte. Apple, per la delusione di molti, quindi, non adotterà mai porte USB-C sugli iPhone. A detta del leaker, l’azienda preferisce direttamente passare ad una configurazione rivoluzionaria, appunto, quella portless. Il 2021 sarà un anno di transizione. Come già detto, solo un modello su quattro avrà la configurazione portless. Nel 2022, invece, tutti i modelli saranno senza porte.

La domanda che si pongono tutti, quindi, è: come si ricaricherà il nuovo iPhone 13 portless? La risposta è molto semplice, Apple sfrutterà la tecnologia MagSafe. Prosser sostiene che l’azienda la perfezionerà per renderla affidabile al 100%. Un iPhone senza porte rappresenterebbe una vera e propria rivoluzione. Come la prenderanno gli utenti? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com