Cambiamenti climatici, clima sempre più caldo e torrido in Asia Orientale

I cambiamenti climatici sono un problema molto serio e da non sottovalutare, specialmente in ottica futura, visto che possono avere conseguenze drastiche. Purtroppo, attualmente ancora non è stata trovata una valida soluzione. Un gruppo di ricercatori avvertono che le ondate di calore e le siccità in Asia Orientale sono aumentate in modo significativo negli ultimi due decenni. Utilizzando i dati sugli anelli degli alberi, che offrono un assaggio dei climi regionali, i ricercatori hanno sviluppato registrazioni di ondate di caldo e umidità del suolo che suggeriscono che gli ultimi anni consecutivi di alte temperature record e siccità non hanno precedenti in oltre 250 anni.

I cambiamenti climatici in Asia Orientale

Secondo i risultati dello studio, le alte temperature record nella regione sono accelerate dall’essiccazione del suolo e insieme questi cambiamenti stanno amplificando il declino dell’acqua del suolo. “Il risultato sono più ondate di calore, il che significa più perdite di acqua nel suolo, il che significa più ondate di calore e dove questo potrebbe finire, non possiamo dire”, secondo il coautore dello studio Deliang Chen. Quando il terreno è umido, l’evaporazione raffredda l’aria in superficie. Tuttavia, quando il suolo non ha più umidità, il calore si trasferisce direttamente nell’aria.

Nel loro articolo gli autori affermano che negli ultimi 260 anni, solo gli ultimi decenni “mostrano una significativa anticorrelazione tra la frequenza delle ondate di caldo e l’umidità del suolo, insieme a un radicale declino del suolo. fluttuazione dell’umidità.” Gli scienziati osservano che una serie di recenti ondate di calore in Europa e Nord America rivelano la connessione con l’aria in prossimità della superficie e l’umidità del suolo e suggeriscono che “il clima semi-arido di questa regione è entrato in un nuovo regime in cui l’umidità del suolo non si attenua più in modo anomalo temperatura dell’aria elevata.” Le conseguenze per il futuro possono essere quindi drastiche ed assolutamente da evitare.