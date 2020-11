Gli scienziati scoprono un processo cellulare finora sconosciuto

Gli scienziati hanno recentemente identificato e descritto un processo cellulare che è rimasto sfuggente fino ad ora. Nello specifico, riguarda come la copia del materiale genetico, una volta avviata, viene opportunamente disattivata. La scoperta è specifica per un processo chiave essenziale per la vita: la fase di trascrizione dell’espressione genica, che consente alle cellule di vivere e svolgere il proprio lavoro. Durante la trascrizione, un enzima chiamato RNA polimerasi si avvolge attorno alla doppia elica del DNA, utilizzando un filamento per abbinare i nucleotidi per creare una copia del materiale genetico. Quell’RNA consente la produzione di proteine, che sono essenziali per tutta la vita e svolgono la maggior parte del lavoro all’interno delle cellule.

Il nuovo processo cellulare scoperto dagli scienziati

Proprio come con qualsiasi messaggio coerente, l’RNA deve iniziare e fermarsi nel posto giusto per avere un senso. Una proteina batterica chiamata Rho è stata scoperta più di 50 anni fa per la sua capacità di interrompere o terminare la trascrizione. Uno sguardo più attento da parte di questi scienziati ha mostrato interessanti novità su questa proteina batterica.

La ricerca, pubblicata dalla rivista Science, ha stabilito che invece di attaccarsi a un pezzo specifico di RNA verso la fine della trascrizione e aiutarlo a distendersi dal DNA, Rho in realtà “fa l’autostop” sull’RNA polimerasi per il durata della trascrizione. Rho coopera con altre proteine ​​per indurre eventualmente l’enzima attraverso una serie di cambiamenti strutturali che terminano con uno stato inattivo che consente il rilascio dell’RNA.

Il team ha utilizzato microscopi sofisticati per rivelare come Rho agisce su un complesso di trascrizione completo composto da RNA polimerasi e due proteine ​​accessorie che viaggiano con esso durante la trascrizione. “Questa è la prima struttura di un complesso di terminazione in qualsiasi sistema e doveva essere impossibile da ottenere perché cade a pezzi troppo rapidamente”, ha detto Artsimovitch, autore dello studio.

