Secondo un nuovo studio, pubblicato sull’European Heart Journal, una pressione sanguigna più alta del normale è collegata a un danno cerebrale più esteso negli anziani. Lo studio ha rilevato che esisteva una forte associazione tra la pressione sanguigna diastolica prima dei 50 anni e il danno cerebrale in età avanzata.

I risultati provengono da uno studio su 37.041 partecipanti, un ampio gruppo di persone reclutate dalla popolazione generale di età compresa tra i 40 e i 69 anni e per i quali erano disponibili informazioni mediche, comprese le scansioni cerebrali MRI. La ricerca ha cercato danni nel cervello chiamati “iperintensità della sostanza bianca” (WMH). Questi si presentano come regioni più luminose e indicano un danno ai piccoli vasi sanguigni nel cervello che aumenta con l’età e la pressione sanguigna.

Una correlazione tra pressione sanguigna in mezza età con danno cerebrale in tarda età

Le WMH sono associate a un aumento del rischio di ictus, demenza, disabilità fisiche, depressione e diminuzione delle capacità di pensiero. Non tutte le persone sviluppano questi cambiamenti con l’avanzare dell’età, ma sono presenti in oltre il 50% dei pazienti di età superiore ai 65 anni. Tuttavia è più probabile che questa condizione si sviluppi con la pressione sanguigna più alta e maggiori probabilità di diventare grave.

I ricercatori hanno adattato le informazioni per tenere conto di fattori quali età, sesso, fattori di rischio come fumo e diabete e pressione sanguigna diastolica e sistolica. La pressione sanguigna sistolica è la pressione sanguigna massima raggiunta ogni volta che il cuore batte ed è il numero più alto nelle misurazioni della pressione sanguigna. Hanno scoperto che un carico più elevato di WMH era fortemente associato con l’attuale pressione sanguigna sistolica, ma l’associazione più forte era per la pressione diastolica pregressa, in particolare al di sotto dei 50 anni.

Qualsiasi aumento della pressione sanguigna erano collegate ad un aumento della WMH, specialmente quando le persone stavano assumendo farmaci per trattare l’ipertensione. il 10% delle persone con il maggior carico di WMH, il 24% del carico potrebbe essere attribuito ad avere una pressione sanguigna sistolica superiore a 120 mmHg. Il 7% potrebbe essere attribuito ad avere una pressione sanguigna diastolica superiore a 70 mmHg, il che riflette il fatto che ci è una maggiore incidenza di pressione sanguigna sistolica piuttosto che diastolica elevata nei pazienti più anziani.

Pressione diastolica e iperintensità

Lo studio ha dimostrato che la pressione sanguigna diastolica nelle persone di 40 e 50 anni è associata a danni cerebrali più estesi anni dopo. Ciò significa che non è solo la pressione sanguigna sistolica, il primo, un numero più alto, ma la pressione diastolica. Molte persone possono pensare all’ipertensione e all’ictus come malattie delle persone anziane, ma i risultati suggeriscono che se vogliamo mantenere un cervello sano anche durante la mezza età dobbiamo assicurarci che la nostra pressione sanguigna, compresa la pressione diastolica, rimanga entro un intervallo sano quando abbiamo 40 e 50 anni.

La seconda scoperta importante è che qualsiasi aumento della pressione sanguigna oltre il range normale è associato a una maggiore quantità di iperintensità della sostanza bianca. Ciò suggerisce che anche una pressione sanguigna leggermente elevata prima che soddisfi i criteri per il trattamento dell’ipertensione abbia un effetto dannoso sul tessuto cerebrale. La pressione diastolica potrebbe indurre i vasi sanguigni di grandi dimensioni a irrigidirsi nel tempo, il che aumenta le pulsazioni della pressione sanguigna al cervello; questo provoca ipertensione a ogni battito cardiaco, rapidi cambiamenti della pressione sanguigna e flusso sanguigno troppo basso tra i battiti cardiaci, con conseguenti danni al cervello.

Foto di Gerald Oswald da Pixabay