I nuovi MacBook con processore Silicon sono arrivati sul mercato da circa 2 settimane. I dispositivi sono stati definiti rivoluzionari dalla stragrande maggioranza degli utenti. A breve, Apple potrebbe fare ancora di più. Alcuni leaker, infatti, hanno previsto l’arrivo di MacBook completamente ridisegnati entro la metà del 2021. Questi, potrebbero essere dotati di una Touch Bar innovativa. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Negli scorsi giorni, Apple ha registrato un nuovo brevetto riguardante una Touch Bar con Force Touch integrato. Per chi non lo sapesse, il Force Touch è una delle tecnologie più amate dai fan della mela morsicata. Introdotta per la prima volta sul primo Apple Watch e sbarcata poi sui trackpad dei MacBook e sui display di iPhone (fino ad iPhone XS), ha permesso agli utenti di svolgere varie funzioni con il semplice utilizzo della pressione delle dita. Arriverà nelle Touch Bar dei nuovi MacBook 2021?

Apple: MacBook 2021 con Touch Bar di nuova generazione?

La Touch Bar è una componente dei MacBook Pro che divide la community in due. C’è, infatti, chi la adora e chi, invece, non può sopportarla. Stando a quanto emerso da un ultimo brevetto di Cupertino, l’azienda non ha intenzione di farla fuori, ma di perfezionarla. Il documento parla, infatti, di una nuova versione dotata della tecnologia Force Touch. Sarà, quindi, possibile sfruttare la pressione del dito per svolgere determinate operazioni sulla barra. Al momento, non sappiamo quali sono le intenzioni di Apple a riguardo. Ciò che è certo è che il potenziale è alto.

Come al solito, trattandosi di un brevetto, non c’è la certezza che il progetto venga portato a termine. Un MacBook con Touch Bar rinnovata potrebbe far ricredere tutti quegli utenti che attualmente la odiano. Riuscirà Apple nella sua impresa? Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com