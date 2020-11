Covid-19, la FAA supporta la prima spedizione del vaccino

Come risultato del ritmo storico dello sviluppo del vaccino attraverso l’operazione Warp Speed ​​e un’attenta pianificazione logistica, la FAA sta supportando la prima spedizione aerea di massa di un vaccino Covid-19. L’agenzia ha affermato di aver istituito una squadra di trasporto aereo Covid-19 in ottobre per garantire un trasporto sicuro, rapido ed efficiente dei vaccini.

Diversi vaccini dovevano essere trasportati con ghiaccio secco e stava lavorando con produttori, vettori aerei e aeroporti per fornire indicazioni sulle normative per trasportare in sicurezza grandi quantità di sostanza pericolosa nel carico aereo. Il vaccino Covid di Pfizer, ad esempio, richiede grandi quantità di ghiaccio secco per mantenerlo a circa 75 gradi.

Oltre a mitigare i rischi per la sicurezza, la FAA sta garantendo servizi di traffico aereo 24 ore su 24 per dare priorità ai voli che trasportano merci, come i vaccini. Il comitato consultivo del CDC vuole avere consigli al pubblico prima di qualsiasi decisione della Food and Drug Administration degli Stati Uniti sull’autorizzazione di emergenza di un vaccino.

L’ACIP si è riunito per discutere i gruppi prioritari per la ricezione di qualsiasi vaccino che potrebbe ottenere l’autorizzazione per l’uso di emergenza dalla FDA. Il CDC ha già raccomandato che il primo gruppo, designato come 1a, includa operatori sanitari in prima linea e personale di supporto.

Il gruppo 1a dovrebbe includere anche i residenti di case di cura e altre strutture di assistenza a lungo termine. All’inizio non ci saranno abbastanza vaccini per tutti, quindi è necessario fare delle scelte. Il CDC stima che ci siano 21 milioni di personale sanitario, 87 milioni di lavoratori essenziali, 100 milioni di adulti con condizioni mediche ad alto rischio. Il governo federale ha detto che entro la fine di dicembre potrebbero essere disponibili 40 milioni di dosi di vaccino contro il Covid-19.

Le priorità di ACIP aiuteranno a decidere chi avrà accesso per primo a quei pochi vaccini. Il piano è quello di distribuire dosi di vaccini nelle prossime settimane o mesi per coprire i gruppi 1a, 1b e 1c. Non ci saranno vaccini sufficienti per tutti nella prima assegnazione. Sebbene i test di sicurezza e di efficacia in sé non sono interrotti, la FDA sta prendendo in considerazione il vaccino Pfizer e probabilmente considererà tutti gli altri soggetti all’autorizzazione per l’uso di emergenza; un processo più rapido a causa della pandemia. I vaccini dovranno inoltre subire la piena approvazione in seguito.

Foto di Gerd Altmann da Pixabay