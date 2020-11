Norvegia, trovate delle antiche frecce con lo scioglimento del ghiaccio

In Norvegia, un gruppo di scienziati ha trovato in una zona con del ghiaccio sciolto, a causa del riscaldamento globale, delle antiche frecce

Un team di ricercatori ha scoperto, raccolto e studiato un numero molto elevato di frecce antiche, trovate vicino ad una zona di ghiaccio sciolta nelle montagne dello Jotunheimen, in Norvegia. Nel loro articolo pubblicato sulla rivista The Holocene, il gruppo descrive come hanno mantenuto segrete le loro ricerche per evitare la possibilità che altri contaminassero il sito, già in grande difficoltà a causa dei cambiamenti climatici, e cosa hanno imparato finora sulle frecce storiche.

Le frecce antiche trovate in Norvegia

Ad oggi, il team ha trovato 68 frecce nel sito, risalenti all’età della pietra fino al Medioevo: la più antica è stata datata a ben 6.000 anni fa. I ricercatori hanno notato che la zona di ghiaccio è molto simile ad un ghiacciaio e quindi è abbastanza grande, ma non così grande come una volta. Il riscaldamento globale ha fatto sciogliere gran parte del ghiaccio e mentre ciò si è verificato il materiale una volta congelato all’interno è stato esposto. I ricercatori hanno trovato la maggior parte delle frecce sul terreno vicino alla zona di ghiaccio, che ha portato al degrado dovuto all’esposizione agli elementi.

Ma hanno anche trovato diverse frecce che giacciono sul ghiaccio, un’indicazione che sono state scoperte solo di recente. Notano che mentre alcune delle frecce trovate sulla parte superiore del ghiaccio erano in buone condizioni, molte non lo erano, suggerendo che erano state degradate a causa del movimento del ghiaccio all’interno della chiazza e forse dell’esposizione a causa del precedente scioglimento della chiazza. I ricercatori hanno anche trovato corna di renna, ossa e altra materia biologica, ma sono rimasti sorpresi da quanto pochi di essi siano stati rivelati mentre il ghiaccio si scioglie.

Foto by Innlandet Fylkeskommune