Apple ha appena lanciato una promo speciale di natale riguardante Shazam e il suo noto servizio di streaming musicale Apple Music. Chiunque non abbia mai attivato una sottoscrizione Music ha diritto, per un periodo di tempo limitato, a ricevere ben 5 mesi di prova gratuita del servizio. Un’occasione del genere è da prendere al volo.

Shazam è sul mercato da oramai diversi anni, tuttavia, c’è ancora chi non lo ha mai utilizzato. Per invogliarne l’utilizzo, Apple ha deciso di proporre una speciale iniziativa. Basterà cercare un brano tramite la piattaforma per poter accaparrarsi i 5 mesi di prova gratuita di Apple Music. Ecco tutti i dettagli.

Shazam: come attivare i 5 mesi di prova gratuita di Apple Music

Ebbene sì, come già anticipato, la nuova promozione Apple è rivolta a tutti coloro che non hanno mai provato il suo servizio di streaming musicale. Attivare i 5 mesi di prova gratuita è molto semplice. Tutto ciò che bisogna fare è utilizzate Shazam per cercare qualche brano. Sarà allora che la piattaforma proporrà, ai nuovi utenti, di sottoscrivere una prova gratuita di ben 5 mesi. Al termine di questa, gli utenti potranno decidere se continuare a mantenere l’abbonamento, pagando 9,99 euro al mese, o disdire la sottoscrizione.

Apple Music risulta essere uno dei servizi di streaming musicale più famosi al mondo. Avere una prova gratuita di ben 5 mesi non è cosa da poco. La promozione è stata lanciata nelle scorse ore e durerà per tutto il periodo natalizio. In particolare, avrete tempo fino al 17 gennaio 2021 per aderire. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Shazam.com