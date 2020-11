Vi siete persi gli sconti del Black Friday di Amazon? Nessun problema, oggi è il Cyber Monday! Il lunedì pieno di sconti hi-tech promette molto bene. In tanti si chiedono quali sono i siti che offrono i migliori sconti in tale occasione. In questo articolo, vi andremo ad elencare quelli in cui certare e alcune delle migliori offerte del giorno!

MediaWorld, Unieuro, eBay, Amazon, ecc. Sono loro i protagonisti hi-tech del Cyber Monday italiano. Ognuna delle aziende, infatti, ha ideato una serie di promozioni ad-hoc proprio per l’attesa occasione.

Ricordiamo che se non volete perdervi neanche una promozione Amazon riguardante il mondo della tecnologia, vi consigliamo vivamente di iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. Pubblichiamo giornalmente le offerte più vantaggiose e una miriade di codici sconto esclusivi.

Amazon e non solo: tutte le promo più interessanti!

Come già detto, Amazon non è il solo protagonista del Cyber Monday. Prima di elencarvi alcune delle migliori promo del noto e-commerce, vi elenchiamo quelle che sono le principali iniziative delle altre aziende:

Mediaworld : promo speciali sui migliori device hi-tech (anche iPhone 12!)

: promo speciali sui migliori device hi-tech (anche iPhone 12!) eBay : sconti fino al 70% su migliaia di prodotti!

: sconti fino al 70% su migliaia di prodotti! Unieuro : Prolungamento delle promo Black Friday!

: Prolungamento delle promo Black Friday! Amazon: Promozioni lampo a tempo limitato per tutta la giornata!

Qui di seguito andiamo ad elencarvi le migliori promo dell’e-commerce:

Apple iPhone 12 , smartphone con display OLED da 6.1 pollici, performante chip A14, doppia fotocamera posteriore, sistema di riconoscimento facciale Face ID, sistema operativo iOS 14, memoria interna 64 GB. Colorazione nera in promozione a soli 879,00 euro , invece di 939,00 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

, smartphone con display OLED da 6.1 pollici, performante chip A14, doppia fotocamera posteriore, sistema di riconoscimento facciale Face ID, sistema operativo iOS 14, memoria interna 64 GB. Colorazione nera in promozione a soli , invece di 939,00 euro. – Shark, scopa elettrica senza fili con tecnologia TruePet e Anti Hair Wrap. In super offerta a soli 199,99 euro , invece di 399,99 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

senza fili con tecnologia TruePet e Anti Hair Wrap. In super offerta a soli , invece di 399,99 euro. – Samsung Galaxy M21 , smartphone con display Super AMOLED da 6.4 pollici, 3 fotocamere posteriori, memoria interna da 64 GB espandibile, memoria RAM da 4 GB, Android 10, Dual SIM. Colorazione blu in promozione a soli 179,90 euro , invece di 229,00 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

, smartphone con display Super AMOLED da 6.4 pollici, 3 fotocamere posteriori, memoria interna da 64 GB espandibile, memoria RAM da 4 GB, Android 10, Dual SIM. Colorazione blu in promozione a soli , invece di 229,00 euro. – HP 250 G7, notebook FHD da 15.6 pollici, processore Intel Core i7 di decima generazione, SSD da 256 GB, memoria RAM da 8 GB. In promozione nella colorazione argento a soli 893,00 euro, invece di 1052,00 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

Ph. credit: Apple.it