Addestrare l’olfatto, dopo che è stato danneggiato a causa del Covid-19, è stato raccomandato per circa 90.000 persone con la perdita dell’odore a causa della malattia. Gli scienziati dell’Università dell’East Anglia hanno dimostrato che esercizi come tentare di distinguere tra un odore di limone e rosa, eseguiti due volte al giorno, possono riparare il danno olfattivo provocato dal virus.

Per molti malati, ciò significa che gli odori precedentemente piacevoli come il cioccolato diventano sgradevoli e possono avere un odore più simile al cavolo in decomposizione. Il team ha lavorato con 143 volontari post-virali, incoraggiandoli a provare ad annusare almeno quattro diversi odori due volte al giorno per diversi mesi.

Covid-19, fare degli esercizi sull’odore potrebbe aiutare a recuperare l’olfatto

Lo studio ha scoperto che gli esercizi miglioravano l’olfatto mediante la neuroplasticità, la capacità del cervello di riorganizzarsi dopo un infortunio. “Si ritiene che un certo grado di perdita dell’olfatto colpisca fino a un quarto della popolazione generale“, ha dichiarato il professor Carl Philpott. La perdita dell’olfatto è anche un sintomo prominente di Covid-19 e sappiamo che la malattia ha lasciando molte persone con perdita dell’olfatto a lungo termine o distorsioni dell’olfatto come la parosmia.

Per le persone con parosmia, l’odore di certe cose è diverso e spesso sgradevole. Quindi, ad esempio, qualcuno con parosmia potrebbe annusare un bastoncino di cannella, ma per loro avrebbe l’odore di qualcosa di orribile, forse cibo avariato. La presenza di parosmia e prestazioni olfattive peggiori nei test di identificazione e discriminazione degli odori era associata a un recupero clinicamente significativo della funzione olfattiva per le persone che soffrivano di disturbi dell’olfatto post-virali. Ciò significa che l’allenamento dell’olfatto può aiutare i percorsi dell’olfatto a rigenerarsi e recuperare.

Inoltre lo studio ha anche scoperto che le persone anziane, in particolare, avevano maggiori probabilità di iniziare a recuperare il loro senso dell’olfatto e che i maggiori miglioramenti si sono verificati in quelli che avevano perso la maggior parte della funzione olfattiva in primo luogo.

Foto di MarionF da Pixabay