Fortnite continua ad essere uno dei videogiochi più seguiti degli ultimi tempi. Nelle scorse ore, il titolo è tornato a far parlare di sé grazie all’arrivo dell’evento live di Galactus. Come suggerisce il nome, questo avrà come protagonista il cattivo dei fumetti Marvel. Ecco tutto quello che bisogna sapere per non perdersi lo spettacolo.

Fortnite risulta essere noto per gli strabilianti eventi live. Solitamente, l’azienda ne tiene uno a stagione, verso la fine. Quello di Galactus, in particolare, segnerà la fine della stagione 4. L’evento si terrà in diretta mondiale domani, 1 dicembre. I posti, come al solito, sono limitati. Nessuna paura, però, con alcuni accorgimenti vi assicurerete un posto senza troppi problemi.

Fortnite: come assistere all’evento di Galactus

L’evento di Galactus si terrà martedì primo dicembre alle ore 22:00 italiane. La durata, come al solito, sarà di circa 15 minuti. Epic Games non ha reso noti i dettagli, tuttavia, è chiaro che il protagonista sarà proprio il personaggio Marvel. Le ipotesi in merito a quello che potrebbe accadere sono diverse. Quella più accreditata, ma anche la meno plausibile, vede un’esplosione dell’attuale mappa di gioco. Epic Games ha tenuto a precisare che i posti per l’evento sono limitati, di conseguenza, non tutti potranno assistervi in gioco. L’unico modo per assicurarsi un posto è collegarsi all’interno del gioco 60 minuti prima dell’inizio dell’evento. Una volta dentro, bisognerà entrare nella modalità specifica circa 30 minuti prima.

Stiamo parlando di uno degli eventi di Fortnite più attesi degli ultimi tempi. Le persone collegate saranno milioni. É fondamentale, se siete interessati ad assistere allo spettacolo dal vivo, seguire le istruzioni date da Epic Games. Che fine farà la mappa di gioco? Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: epicgames.com