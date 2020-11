Al momento gli occhi sono tutti puntati sul lancio del prossimo Galaxy S21, ma come abbiamo già riportato ieri sera, Samsung sta preparando una presentazione anche per i suoi prossimi auricolari Galaxy Buds. I nuovi auricolari a quanto pare abbandoneranno il design a forma di fagiolo per lasciar spazio ad una tradizionale forma in-ear, inoltre vanterà un miglioramento nel suono e nella cancellazione del rumore.

Galaxy Buds Pro, rivelato il nome dei nuovi auricolari Samsung

Il nome fino ad oggi pareva essere Galaxy Buds Beyond, ma stando ad una certificazione pubblicata in rete dall’autorità di regolamentazione Indonesiana, il nome ufficiale dei prossimi auricolari wireless di Samsung sarà Galaxy Buds Pro. A quanto pare gli accessori verranno rilasciati insieme al nuovo Galaxy S21, e come già vociferato introdurrà la cancellazione attiva del rumore.

I nuovi auricolari porteranno il numero di modello SM-R190 e pare che la custodia includerà anche una batteria da 472 mAh. La forma come riportato dai rumor dovrebbe essere molto più simile ai Galaxy Buds o ai Buds Plus distaccandosi dagli attuali Buds Live. La certificazione conferma dunque tutto ciò che era trapelato finora, ma probabilmente trapeleranno altre fughe di notizie prima della conferma ufficiale.

Ph. Credit: Samsung