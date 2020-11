I Google Nest consentono di monitorare costantemente la posizione

Sta per arrivare una nuova funzionalità sui Google Nest, ovvero monitorare la posizione in diretta di membri della famiglia

I Google Nest sono dispositivi intelligenti da possedere all’interno della propria abitazione e ricchi di funzionalità, grazie anche all’Assistente Google. L’ultima novità aggiunta potrebbe rivelarsi incredibilmente utile. Questo perché Google consente di controllare la posizione attuale dei membri della propria famiglia. Utilizzando i dati di Google Maps, l’assistente sarà in grado di dare loro un’idea approssimativa di dove vanno i propri figli dopo scuola, se per esempio non tornano subito a casa. L’unica condizione è che la persona che richiede la posizione deve avere più di 13 anni. Le nuove funzionalità sono fornite da Life360, un servizio incentrato sulla famiglia progettato per aiutare i genitori o i tutori a tenere sotto controllo la posizione dei membri più giovani della famiglia.

La nuova funzionalità per i Google Nest

Questo servizio offre funzionalità molto simili all’app per Apple Trova la mia, che consente ai membri della famiglia iCloud di trovarsi l’un l’altro sulla mappa, ricevere notifiche quando qualcuno è arrivato o lasciato un punto specifico e ottenere le indicazioni per la loro posizione corrente con un rapido tocco. Life360 offre funzionalità identiche, ma soprattutto funziona anche se alcuni membri della famiglia utilizzano iPhone, mentre altri hanno smartphone e tablet Android.

Offre anche un rapporto sui conducenti, che consente ai membri della famiglia di “vedere come (e cosa) stanno facendo i conducenti al volante per incoraggiare abitudini sicure”. Ma è la funzionalità basata sulla posizione, inclusa la possibilità di “ricevere notifiche quando i propri cari vanno e vengono dai luoghi più frequentati”, l’aspetto principale di questo aggiornamento. Sarà anche disponibile su dispositivi Android e iOS, quindi si potrà sfruttare anche con l’Assistente Google sugli smartphone.