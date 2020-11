Un altro mistero dietro la lastra di metallo comparsa in un tempo non meglio specificato nel deserto dello Utah? Assolutamente no. Sebbene la noia e la straordinarietà di questo anno stanno spingendo le persone alla ricerca di cose sempre più strane, questa storia in realtà risulta abbastanza banale. La scomparsa di quello che tutti chiamano erroneamente e fastidiosamente monolite, soprattutto perché rende il tutto ancora più scenografico, ha il suo motivo.

Le autorità locali speravano di riuscire a mantenere segreta la posizione di tale oggetto così affascinante. Il motivo è che si tratta di una zona non esattamente di facile accesso. Non volevano che il sito diventasse interessante dal punto di vista turistico in quanto c’era il rischio che curioso inesperti finissero per mettersi nei guai così da necessitare poi un soccorso.

La lastra di metallo e l’autobus numero 142

Qualche mese il famoso autobus numero 142 in Alaska era stato tolto di mezzo. Chiamato Magic Bus e risalente al film Into the Wild, era diventato un luogo turistico, e anche quasi di culto. Multi turisti provenienti da tutto il mondo si sono avventurati nella natura selvaggia dell’Alaska per raggiungerlo. In più di qualcuno è morto e questo ha costretto le autorità locali a chiudere definitivamente la zona.

Lo stesso discorso vale anche per questa lastra di metallo. È stato il Bureau of Land Management a toglierlo di mezzo, anche perché era stato messo illegalmente su una proprietà privata. Qualcuno avrà già fatto teorie in merito e probabilmente sta accusando il governo di nascondere la verità, una verità magari più scomoda della realtà dei fatti. Nel frattempo, qualche curioso era già riuscito a raggiungerlo di persona postando il tutto sui social.