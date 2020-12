Proprio oggi, giornata mondiale contro l’AIDS, Apple ha deciso di estendere la sua partnership con (RED). Come molti di voi già sapranno, Cupertino collabora con l’organizzazione da ben 14 anni per combattere il virus dell’HIV. La casa ha raccolto più di 250 milioni di dollari a sostegno di (RED). Oggi, che la situazione Covid-19 sta logorando il mondo, questa ha voluto fare di più. Ecco come.

Quale migliore occasione per celebrare la partnership di Cupertino con (RED), se non quella della giornata mondiale contro l’AIDS? I soldi raccolti dall’azienda, come si legge nel comunicato stampa, hanno aiutato quasi 11 milioni di persone e hanno permesso di eseguire 167 milioni di test per l’HIV. Un supporto enorme, in pratica, che la casa ha intenzione di portare avanti. Scopriamo in cosa consiste la nuova partnership.

Apple e (RED): ecco la nuova partnership

Quella in cui ci troviamo oggi, risulta essere una situazione alquanto delicata. Il Covid-19 ha messo in ginocchio l’interno pianeta e, ancora oggi, continua a fare numerose vittime. A ragione di ciò, Apple ha deciso di espandere la sua partnership con (RED) proprio per la lotta anche contro questo virus. Da oggi, e fino al prossimo 30 giugno, tutti i ricavi dei numerosi prodotti (PRODUCT)RED verranno destinati al programma COVID-19 Response del Global Fund. In questo modo, la casa contribuirà direttamente a far arrivare aiuti alle strutture sanitarie più colpite dal virus.

Le iniziative non finiscono qui. Sempre da oggi, e fino al prossimo 7 dicembre, apple donerà al COVID-19 Response del Global Fund, 1 dollaro per ogni acquisto effettuato tramite Apple Pay presso App Store, apple.com, negozi fisici e app Apple Store. É possibile consultare tutti i prodotti (PRODUCT)RED all’interno di questa pagina dedicata. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com