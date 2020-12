Covid-19, i tempi di isolamento per gli infetti sono troppo lunghi?

Recentemente si è aperto un dibattito scientifico sulla durata del periodo di isolamento per persone risultate positive al Covid-19. Le persone con coronavirus sono più contagiose circa due giorni prima dell’inizio dei sintomi e per cinque giorni dopo, secondo una nuova analisi. Alcuni pazienti che sono estremamente malati o hanno un sistema immunitario compromesso possono espellere il virus per un periodo fino a 20 giorni, secondo altri studi. Inoltre, anche nei casi lievi, alcuni pazienti possono diffondere virus vivi per circa una settimana.

L’accumulo di dati presenta un dilemma: i funzionari della sanità pubblica dovrebbero ridurre il periodo di isolamento raccomandato se ciò significa che più persone infette collaboreranno? O devono rimanere di questa lunghezza per garantire maggiore sicurezza?

I tempi di isolamento per i positivi al Covid-19

I Centers for Disease Control and Prevention consigliano alle persone infette di isolarsi per un minimo di 10 giorni dall’inizio della malattia. L’agenzia sta valutando però la possibilità di abbreviare il periodo di isolamento raccomandato e potrebbe emanare nuove linee guida già la prossima settimana. A settembre, la Francia ha ridotto il periodo di isolamento richiesto a sette giorni da 14 giorni e la Germania sta valutando di accorciarlo a cinque giorni. (L’isolamento si riferisce alle persone che sono malate; la quarantena si riferisce alle persone che sono state esposte al virus e possono ammalarsi.)

È probabile che impostare il periodo di isolamento a cinque giorni sia molto più appetibile e potrebbe incoraggiare più persone infette a controllarsi, ha affermato il dott. Muge Cevik, esperto di malattie infettive presso l’Università di St Andrews in Scozia. “Anche se facciamo più test, se non possiamo garantire che le persone si autoisolino, non credo che saremo in grado di controllare la diffusione. Cercare di fare leva sul senso morale delle persone diventa fondamentale”, ha detto il dottor Cevik.

