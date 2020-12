Il franchise Pokémon è talmente popolare da poter sfornare potenzialmente qualsiasi prodotto o gadget, dai giocattoli ai capi d’abbigliamento arrivando persino ai cereali. Ebbene questo marchio da miliardi di dollari ha ora rivelato anche le mascherine ufficiali Pokémon, un oggetto ormai essenziale con la pandemia di Covid-19 ancora in atto. Dunque se siete fan della serie sappiate che potrete personalizzare la vostra mascherina scegliendo tra i 151 Pokémon della regione del Kanto. Questi rappresentano la primissima generazione dei mostri tascabili nata negli anni ’90 con i videogiochi per Game Boy e con la serie animata.

Un oggetto unico per tutti gli amanti dei Pokémon

Un prodotto che sicuramente apprezzeranno quindi non solo i più piccini, ma anche i veterani che hanno vissuto gli inizi del franchise in quegli anni. Ma come possiamo acquistarla? Il procedimento è molto semplice. Basta andare innanzitutto sul sito Original Stitch, qui sarà possibile scegliere il materiale e il colore della nostra mascherina, la taglia disponibile tra media e piccola e ovviamente lo schema selezionando uno dei 151 Pokémon a disposizione. Il pattern sarà differente e stilizzato a seconda del Pokémon, risultando dunque in 151 modelli effettivi tra cui poter scegliere.

La mascherina purtroppo non verrà spedita prima di 5-6 settimane dall’ordine, ma sarete felici di sapere che tra le regioni di spedizione risulta anche l’Italia. Nota dolente purtroppo è il costo totale della mascherina che nel nostro caso arriva sui 30 € circa comprese le spese di spedizione che quanto riguarda il nostro territorio ammontano sui 13 €. Un costo abbastanza esoso per una mascherina, ma se siete fan di Pokémon è sicuramente un oggetto unico da possedere e da sfoggiare con i nostri amici per dare un minimo di colore alla situazione in cui ci troviamo.

Immagine di Tails19950 da DeviantArt