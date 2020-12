Uno dei quattro astronauti della NASA che erano a bordo della capsula spaziale della SpaceX, Victor Glover, ha pubblicato su Twitter un video della Terra vista dall’interno della Crew Dragon.

Con questo video dunque, possiamo vedere quale fosse la veduta dal finestrino della Dragon di SpaceX mentre si dirigeva verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) nel suo viaggio spaziale.

Glover ha accompagnato il video dicendo: “Il mio primo video dallo spazio! Guardando la Terra attraverso la finestra di Dragon Resilience. La scala dei dettagli e gli input sensoriali hanno reso questa prospettiva mozzafiato!”

My first video from space! Looking at the Earth through the window of Dragon Resilience. The scale of detail and sensory inputs made this a breathtaking perspective! pic.twitter.com/n7b5x0XLIp

