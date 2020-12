Il divorzio ha ripercussioni negative sulla salute psicofisica

Il divorzio è può avere effetti e ripercussioni negative sulla salute psicofisica degli interessati. Un recente studio ha esaminato gli impatti sulla salute subito dopo un divorzio. Lo studio ha rilevato che la salute mentale e fisica dei divorziati recenti era peggiore di quella della popolazione di base e che livelli più elevati di conflitto prevedevano una salute mentale peggiore. La comprensione di questi effetti potrebbe aiutare i ricercatori a progettare interventi che aiutino i divorziati ad evitare ripercussioni a lungo termine.

Il divorzio ed il peggioramento della salute

Il divorzio è spesso un processo di lunga durata, con molti paesi che richiedono un periodo di separazione prima che le coppie possano chiederlo. Tuttavia, una lunga separazione può consentire la guarigione delle ferite psicologiche e la valutazione dei divorziati dopo un tale periodo può sottovalutare il loro impatto. “Studi precedenti non hanno esaminato gli effetti senza lunghi periodi di separazione prima del divorzio”, ha detto il prof Gert Hald, dell’Università di Copenaghen. “Siamo stati in grado di studiare i divorziati a cui era stato concesso un cosiddetto divorzio immediato in Danimarca e, in media, questi divorziati hanno ottenuto il divorzio entro 5 giorni dalla richiesta”.

Non sorprende che lo studio abbia dimostrato che una separazione rapida richiede un tributo emotivo e fisico. “La salute mentale e fisica dei divorziati era significativamente peggiore rispetto alla popolazione di sfondo comparativa immediatamente dopo il divorzio”, ha detto. Tuttavia, dai dati sono emerse alcune tendenze interessanti. Ad esempio, tra gli uomini, guadagnare di più ed essere più giovani prediceva una migliore salute fisica, mentre avere più figli, avere un nuovo partner e persino avere più divorzi precedenti era associato a una migliore salute mentale. Tra le donne, guadagnare più soldi, avere un nuovo partner e avere meno divorzi precedenti era associato a una migliore salute fisica, mentre l’avere un nuovo partner predicevano una migliore salute mentale.

Foto di Tumisu da Pixabay