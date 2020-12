Amazon continua ad essere una garanzia per coloro che vogliono risparmiare. Finalmente disponibili nuove promozioni tecnologiche e non. In questo articolo andiamo ad elencarvi tutte quelle più interessanti.

Se non volete perdervi neanche un’offerta Amazon riguardante la tecnologia, vi consigliamo vivamente di iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. Pubblichiamo giornalmente le promozioni più vantaggiose e una miriade di codici sconto esclusivi.

Le offerte che stiamo per elencarvi sono, come al solito, a tempo limitato, di conseguenza, i prezzi e le disponibilità potrebbero variare da un momento all’altro. Vi consigliamo, se interessati, di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote.

Amazon: nuove offerte hi-tech del giorno

iRobot Roomba 671 , robot aspirapolvere, connettività Wi-Fi, tecnologia Dirt Detect, sistema 3 fasi, pulizia programmabile grazie all’App dedicata per smartphone, compatibile con Alexa. In promozione lampo a soli 199,99 euro . – LINK PER L’ACQUISTO

, robot aspirapolvere, connettività Wi-Fi, tecnologia Dirt Detect, sistema 3 fasi, pulizia programmabile grazie all’App dedicata per smartphone, compatibile con Alexa. In promozione lampo a soli . – Uniqo, Powerbank da 20000 mAh a ricarica rapida con 2 porte USB , ricarica lo smartphone per ben 8 volte, 4 indicatori di stato LED, cavo di ricarica incluso nella confezione. In promozione a soli 19,90 euro , invece di 39,90 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

, ricarica lo smartphone per ben 8 volte, 4 indicatori di stato LED, cavo di ricarica incluso nella confezione. In promozione a soli , invece di 39,90 euro. – D-Link DCS-8525LH , telecamera di sorveglianza Full HD, connettività Wi-Fi, audio a due vie, motorizzata, funziona con Alexa, registrazione su Cloud gratuita. In offerta a soli 94,90 euro , invece di 149,99 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

Aukey, tastiera gaming meccanica con retroilluminazione RGB personalizzabile, 100% anti-ghosting, 12 configurazione di illuminazione preimpostate, rollover N-Key completo, struttura durevole, Switch Aukey Red. In promozione a soli 51,99 euro, invece di 64,99 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

Ph. credit: Amazon.it