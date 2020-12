Covid-19, alcuni composti chimici degli alimenti possono inibire un enzima

I composti chimici negli alimenti o nelle bevande come il tè verde, l’uva moscata e il cioccolato fondente possono bloccare la funzione di un particolare enzima, o proteasi, nel virus che causa il Covid-19, secondo quanto riporta un recente studio. Le proteasi sono importanti per la salute e la vitalità di cellule e virus, afferma De-Yu Xie, autore principale dello studio. Se le proteasi sono inibite, le cellule non possono svolgere molte funzioni importanti, come la replicazione, per esempio. “Uno degli obiettivi del nostro laboratorio è trovare nutraceutici negli alimenti o nelle piante medicinali che inibiscono il modo in cui un virus si lega alle cellule umane o la propagazione di un virus nelle cellule umane”, ha detto Xie.

I composti degli alimenti contro il Covid-19

I ricercatori hanno eseguito sia simulazioni al computer che studi di laboratorio che mostrano come la cosiddetta “proteasi principale” (Mpro) nel virus SARS-CoV-2 reagisse di fronte a una serie di composti chimici vegetali diversi già noti per le loro potenti proprietà antinfiammatorie e antiossidanti. “Mpro in SARS-CoV-2 è necessario affinché il virus possa replicarsi e assemblarsi. Se siamo in grado di inibire o disattivare questa proteasi, il virus morirà”.

Le simulazioni al computer hanno mostrato che i composti chimici studiati del tè verde, due varietà di uva moscato, la polvere di cacao ed il cioccolato fondente erano in grado di legarsi a diverse porzioni di Mpro. “Mpro ha una porzione che è come una ‘tasca’ che è stata ‘riempita’ dai composti chimici”, ha detto Xie. “Quando questa tasca è stata riempita, la proteasi ha perso la sua importante funzione”.

Foto di Gerd Altmann da Pixabay