WhatsApp si è dato una bella svegliata. Il noto servizio di messaggistica ha appena rilasciato l’ennesimo aggiornamento interessante degli ultimi tempi. Questo porta in campo una funzione che gli utenti aspettavano da tempo. Stiamo parlando, ovviamente, degli sfondi personalizzati per le singole chat. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Negli ultimi tempi, Facebook si sta dando davvero da fare con WhatsApp. In pochissimo tempo, il social è diventato ricco di funzioni innovative. L’arrivo degli sfondi personalizzati può sembrare qualcosa di poco conto. In realtà, questi hanno uno scopo ben preciso. Andiamo a scoprire a cosa servono.

WhatsApp: sbagliare chat sarà impossibile

Quante volte vi è capitato di mandare un messaggio all’interno di una chat sbagliata? Scommettiamo molte. WhatsApp è a conoscenza del fenomeno e, a ragione di ciò, ha deciso di portare in campo una piccola novità volta ad evitarlo, gli sfondi personalizzati. Da ora in poi, è possible cambiare gli sfondi delle singole chat per non confonderle tra di loro. La procedura da seguire è molto semplice. Bata entrare nella chat alla quale vogliamo cambiare lo sfondo, entrare nel menù, cliccare la voce “Suono e Sfondo” e poi “Scegli un nuovo sfondo”.

Le novità non finiscono qui, introdotto anche un nuovo sistema di ricerca delle immagini e degli sticker e ha aggiornato il pack di adesivi “Together at Home” creati in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Quanto appena elencato è disponibile con il nuovo aggiornamento WhatsApp già disponibile per dispositivi iOS e Android. Vi consigliamo di scaricarlo il prima possibile per testare con mano le novità. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Facebook.com