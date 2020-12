Un programma di screening di massa di oltre 10 milioni di residenti di Wuhan ha identificato 300 casi asintomatici, ma nessuno contagioso, secondo uno studio che ha coinvolto l’Università dell’East Anglia. Il progetto di test di massa si è svolto nell’arco di due settimane alla fine di maggio, dopo che il rigoroso blocco della città è stato revocato ad aprile.

Lo studio non ha trovato virus “vitali” nei casi asintomatici e gli stretti contatti di questi casi asintomatici positivi non sono risultati positivi. Tuttavia il team di ricerca avverte che i loro risultati non mostrano che il virus non possa essere trasmesso da portatori asintomatici. Piuttosto, rigorosi interventi non farmaceutici come indossare la maschera, lavarsi le mani, allontanarsi dalla società e isolarsi hanno contribuito a ridurre la virulenza del Covid-19.

Lo screening di massa mostra oltre 300 asintomatici a Wuhan

I casi asintomatici sono stati riscontrati tra le persone di età compresa tra i 10 e gli 89 anni. Tuttavia il tasso di positività asintomatica era il più basso nei bambini e negli adolescenti e il più alto tra le persone di età superiore ai 60 anni. Ciò è che la prevalenza di infezione da Covid-19 era molto bassa da cinque a otto settimane dopo la fine del blocco a Wuhan.

Questo lavoro conferma che la trasmissione del Covid-19 può essere controllata con successo da interventi non farmaceutici ben implementati, tra cui l’utilizzo delle mascherine, l’igiene delle mani, l’allontanamento sociale sicuro, la tracciabilità dei contagi e le restrizioni di blocco. In realtà, indossare la maschera rimane comune nei luoghi pubblici a Wuhan.

I casi asintomatici identificati nel programma di screening a Wuhan erano veramente asintomatici, poiché nessuno di loro ha mostrato sintomi clinici prima o durante il loro isolamento di follow-up. Tuttavia ci sono molte prove altrove che dimostrano che le persone infette da Covid-19 possono essere temporaneamente asintomatiche e infettive prima di sviluppare i sintomi.

Continuare lo screening per una maggiore protezione

La virulenza del Covid-19 potrebbe indebolirsi nel tempo. Ed è probabile che la carica virale dei casi asintomatici di Wuhan possa essere bassa. Il test degli anticorpi ha mostrato che quasi due terzi dei casi asintomatici avevano precedentemente avuto Covid-19.

Le misure di sanità pubblica per la prevenzione e il controllo dell’epidemia di Covid-19, compreso indossare maschere, dovrebbero essere sostenute. E le popolazioni vulnerabili con immunità indebolita o comorbilità, o entrambi, dovrebbero continuare a essere adeguatamente schermate.

Foto di Philippe Delavie da Pixabay