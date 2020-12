Un nuovo studio presso la NC State University ha scoperto che i composti chimici nel tè verde e in alcune altre piante possono potenzialmente rallentare la replicazione del Covid-19. Attualmente, gli umani stanno riponendo una speranza sui vaccini. Tuttavia, nessun vaccino efficace è pronto per la prevenzione.

I potenziali rischi dei vaccini rimangono in gran parte sconosciuti. A peggiorare le cose, più studi hanno dimostrato che l’originalità e la trasmissione di questo virus contagioso sono più complicate di quanto gli esseri umani sappiano. Pertanto, sono urgentemente necessari trattamenti e prevenzione efficaci.

Covid-19, il tè verde possibile inibitore del virus

I risultati mostrano che i composti chimici, come i flavonoidi, sono in grado di legarsi agli enzimi della SARS-Cov-2 che aiutano la crescita dei virus. I flavonoidi, che hanno dimostrato di avere proprietà antivirali, sono presenti in un’ampia varietà di piante e frutti. Il team ha condotto le sue ricerche utilizzando simulazioni al computer e test di laboratorio. I test hanno rilevato che i composti del tè verde, due varietà di uva moscata e il cioccolato fondente erano i più efficaci nell’inibire il virus bloccando il suo principale enzima proteasi.

Nelle simulazioni al computer e nei test di laboratorio, i composti flavonoidi sono in grado di riempire una porzione della proteasi principale del virus che è come sacche. Riempiendo questa sacca la proteasi perde la sua importante funzione. Ciò era particolarmente vero per i flavonoidi presenti nel tè verde. Anche i composti del cacao in polvere e del cioccolato fondente erano efficaci, ma meno.

Il tè verde ha ben cinque componenti chimici che si legano alla proteasi inibendo la funzione di quest’ultima. Le piante usano questi composti per proteggersi, quindi non sorprende che le foglie e le bucce delle piante contengano questi composti benefici. Tuttavia sono necessari ulteriori studi sui composti e soprattutto testarli sull’uomo. Possiamo dire però che questo studio promette bene.

Foto di Jill Wellington da Pixabay