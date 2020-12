Negli ultimi giorni non si sta facendo altro che parlare di Epic Games e della nuova Stagione 5 del suo videogioco di punta, Fortnite. Dopo l’evento di Galactus che ha riunito milioni di urenti e ha sorpreso chiunque, l’inizio della nuova stagione è stato la ciliegina sulla torta. Quali sono le novità che porta in campo? Scopriamolo insieme.

La Stagione 4 di Fortnite è stata a lungo criticata per la sua monotonia. Sarà riuscita, la nuova Stagione 5, a colmare le lacune della precedente? A distanza di circa un giorno dal suo debutto, la risposta sembra essere sì! Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Fortnite: tutte le novità principali della Stagione 5

In molti hanno sperato in un ritorno della vecchia mappa per questa nuova stagione. Purtroppo, così non è stato. Nonostante ciò, l’ambiente del Capitolo 2 è stata profondamente modificata con l’arrivo di biomi esclusivi (giungla, deserto, ecc.) e delle location iconiche del primo capitolo. In questo modo, i nostalgici non potranno lamentarsi. Epic Games ha deciso di introdurre una nuova meccanica di gioco chiamata “collaborazione su commissione”. Da ora in avanti, i giocatori potranno interagire con i personaggi all’interno della mappa per accettare incarichi e taglie! Per l’occasione, ovviamente, è stata aggiunta una nuova valuta ottenibile in svariati modi, i lingotti d’oro. Il gameplay è stato fortemente modificato, infine, dall’aggiunta di diverse armi e dalla rimozione di altre. Lo scopo è quello di rendere l’esperienza di gioco fresca e piacevole.

Quelle appena elencate risultano essere le principali novità della nuova Stagione 5 di Fortnite. Ricordiamo che questa è online da circa un giorno. Ulteriori novità interessanti verranno rilasciate nel corso dei prossimi giorni. Sarà questa la più bella stagione di sempre? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.

Ph. Credit: epicgames.com