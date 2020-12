Al giorno d’oggi non esiste uno smartphone senza WhatsApp, mezzo digitale divenuto essenziale per la comunicazione a distanza. Spesso tuttavia nelle chat ci scambiamo diversi contenuti multimediali quali foto, video, vocali e gif animate. Tutti questi contenuti nel tempo vanno inevitabilmente ad intasare la memoria del nostro dispositivo e questo potrebbe causare problemi anche a livello di performance. Ma quindi come possiamo aggirare questa problematica comune?

Una soluzione semplice e veloce per liberare i nostri smartphone

In realtà la soluzione è molto semplice. Non tutti infatti sanno che attraverso le impostazioni in app è possibile gestire i contenuti multimediali e all’evenienza eliminare tutto in un colpo solo. Per poter fare ciò basta andare nelle Impostazioni di WhatsApp, poi su “Spazio e dati” ed infine su “Gestisci spazio”. Da qui possiamo visualizzare i vari media e rimuovere ciò che preferiamo o eliminare in blocco selezionando tutti i file contemporaneamente.

Niente di più facile, il procedimento è alla portate di tutti e non necessita di applicazioni esterne. Si tratta di un impostazione che probabilmente di voi conosceranno, ma per chi non ne era a conoscenza potrebbe rivelarsi un tool essenziale per liberare un bel po’ di spazio sul proprio smartphone senza perderci su troppo tempo.

Foto di Anton da Pexels