Parliamo dei tracker AirTags da oramai diversi mesi. Stando a quanto dichiarato da diversi leaker, questi sarebbero pronti al lancio. Nelle scorse ore, una nota interna di Apple potrebbe aver confermato il loro arrivo a breve, precisamente l’8 dicembre. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

I colleghi di MacRumors sono venuti in possesso di una nota interna che la mela morsicata ha inviato ai fornitori di servizi. Nella mail, l’azienda informa i tecnici che l’8 dicembre arriveranno modifiche relative ad AppleCare. Cosa vuol dire?

Apple: gli AirTags stanno per arrivare sul mercato

La nota trapelata lascia poco all’immaginazione. Apple incita i tecnici a prepararsi per nuovo SKU di prodotto, nuove descrizioni e nuovi listini prezzo. Non è la prima volta che Apple invia note del genere ai suoi fornitori. Solitamente, la casa le invia in procinto del lancio di un nuovo prodotto. É molto probabile, quindi, che vedremo debuttare un nuovo device il prossimo 8 dicembre. Di cosa si tratterà? L’ipotesi più accreditata vede protagonisti i nuovi tracker AirTags. Dopo settimane di speculazioni questi potrebbero realmente arrivare sul mercato. Il tutto, in tempo per Natale.

Non ci aspettiamo che Apple tenga un nuovo evento speciale. Qualunque prodotto sia, l’azienda lo rilascerà tramite un classico comunicato stampa. Ricordiamo che c’è una remota possibilità che Apple lanci, invece degli AirTags, le nuove AirPods Studio over-ear. Scopriremo presto la verità. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Jon Prosser via Twitter