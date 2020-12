Covid-19, ecco quando indossare la mascherina anche in casa

Secondo quanto riportato dall'OMS, le mascherine per il Covid-19 devono essere indossate anche in casa propria se si ricevono ospiti

Le persone in aree di sospetta alta trasmissione di Covid-19 dovrebbero indossare mascherine facciali nelle scuole, nei loro luoghi di lavoro e persino a casa propria quando ci sono degli ospiti. Il nuovo consiglio dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) raccomanda l’uso di coperture per il viso a casa quando si ricevono visitatori e non è possibile mantenere una distanza di un metro, o se la ventilazione è scarsa.

Covid-19 e le mascherine da indossare a casa

Il consiglio, che si applica a negozi, scuole e luoghi di lavoro condivisi, afferma anche che le mascherine dovrebbero essere sempre indossate all’interno indipendentemente dalle distanze sociali, a meno che la ventilazione non sia stata valutata adeguata. I bambini fino a cinque anni non dovrebbero indossare mascherine, mentre un “approccio basato sul rischio” dovrebbe essere adottato per i bambini dai 6 agli 11 anni, invece di quelli dai 12 anni in su che dovrebbero seguire gli stessi principi degli adulti, afferma la guida. Inoltre, viene ribadito ulteriormente che le mascherine non dovrebbero essere indossate durante un’attività fisica intensa, visto la difficoltà di respirazione e la scarsa capacità di recuperare ossigeno.

L’OMS ha affermato che il suo Covid-19 Guidance Development Group (GDG): “ha considerato tutte le prove disponibili sull’uso delle maschere da parte del pubblico in generale, compresa l’efficacia, il livello di certezza e altri potenziali benefici e danni, rispetto agli scenari di trasmissione, ambienti interni contro esterni , allontanamento fisico e ventilazione ”.

Foto di Juraj Varga da Pixabay