I confronti tra il vaccino contro il Covid-19 e lo scandalo Thalidomide sono “un insulto”, ha detto un consulente della Thalidomide Society. In seguito alla notizia, il Regno Unito è diventato il primo paese al mondo ad approvare il vaccino Pfizer / BioNTech, ciò ha iniziato a fare tendenza su Twitter.

Gli oppositori del vaccino lo hanno confrontato con un farmaco commercializzato come trattamento per la nausea mattutina alla fine degli anni ’50. Successivamente si scoprì che il farmaco causava difetti alla nascita nei feti. Sebbene la talidomide abbia inizialmente superato i test di sicurezza sugli animali, non sono stati eseguiti test adeguati e non è mai stata testata su animali gravidi.

Covid-19, trovato offensivo il confronto con la talidomide

Il farmaco non è mai stato approvato per la vendita negli Stati Uniti perché la Food and Drug Administration ha ritenuto che non fossero stati effettuati test sufficienti. Tuttavia il confronto è stato ritenuto alquanto offensivo dalla società produttrice del farmaco, in quanto sono passati diversi anni e bisogna per forza confrontare i vaccini anti-Covid con altro.

Il dottor Blue ha dichiarato che il motivo per cui il talidomide ha causato disturbi nei bambini è perché non è stato testato adeguatamente. Il risultato di Thalidomide ha completamente cambiato il modo in cui i farmaci vengono testati e passati. “È molto ingiusto perché queste sono persone ora per lo più sui 60 anni, alcune sulla fine dei 50 anni, e vivono con gli effetti di talidomide per tutto questo tempo, senza che nessuno prestasse molta attenzione“, continua il dott. Blue. “Ora improvvisamente sono in cima alla pila perché c’è una campagna che le persone hanno contro il vaccino“.

Le vaccinazioni sono una forma di medicina davvero abbastanza sicura. Sono in circolazione da molto tempo. Ci sono stati pochissimi problemi con le vaccinazioni nel corso degli anni e non è davvero paragonabile. Sono una scienza collaudata e hanno salvato assolutamente milioni di vite. Al contrario la talidomide ha fatto l’opposto e non è stato testato adeguatamente e ha distrutto milioni di vite.

Foto di fernando zhiminaicela da Pixabay