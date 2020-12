Una nuova problematica è stata scovata da alcuni utenti sui nuovi iPhone 12. Dopo i problemi al display e alla connettività 5G, oggi parliamo di quelli relativi alla batteria. Pare, infatti, che alcune unità dei nuovi melafonini si scarichino in maniera anomala quando sono in stand-by. Di che problema si tratta? Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Oramai I fan della mela morsicata ci sono abituati. Ogni qual volta un nuovo melafonino arriva sul mercato, puntualmente spuntano diversi problemi. Quest’anno, iPhone 12 risulta essere particolarmente sfortunato. I problemi riscontrati con i nuovi smartphone sono molteplici. Questo riguardante la batteria è sicuramente il più fastidioso. Cosa dirà Apple a riguardo?

iPhone 12: battery drain in stand-by su alcune unità

Sono diversi gli utenti che hanno lamentato un battery drain sui loro iPhone 12 quando sono in stand-by. Un utente, in particolare, ha notato un calo di circa il 4% di carica all’ora quando il suo melafonino è in stand-by. Una situazione del genere è sicuramente anomala. La problematica è stata riscontrata su tutti e 4 i nuovi iPhone 12, anche se sembra essere particolarmente accentuata sui 12 Pro e 12 mini. Si tratta di un errore software o di un reale problema alla batteria?

Gli utenti che hanno contattato il supporto Apple per la problematica non hanno ricevuto nessuna spiegazione adeguata. Dalla diagnostica dei dispositivi, infatti, questi risultano essere “sani”. Il dubbio, a questo punto, è che si tratti di un problema relativo ad iOS. Ci sta che Apple rilasci un nuovo update per cercare di risolvere l’inconveniente. Restate in attesa per tutti gli eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com