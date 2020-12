LEARNN, la nuova ed interessante piattaforma di apprendimento digitale

La tecnologia ed in particolare Internet hanno avuto un’enorme crescita e diffusione nell’ultimo decennio, diventando il mezzo principale con il quale svolgere le principali operazioni. Proprio riguardo a ciò, è stata recentemente annunciata la nuova piattaforma LEARNN, dove è possibile accedere alle competenze di grandi professionisti per supportare l’utente nel suo percorso formativo tradizionale. E’ una soluzione efficace per sponsorizzare i propri corsi o lezioni di formazione ed allo stesso tempo per gli utenti di apprendere meglio concetti. Scopriamo di più in merito.

La nuova piattaforma LEARNN

Learnn offre a studenti e qualsiasi persona voglia imparare ed apprendere nuovi concetti corsi originali ed esclusivi su svariate tematiche, grazie alla collaborazione con esperti. Con tale piattaforma si da ancor più rilievo all’apprendimento online, che permette di velocizzare e rendere ancor più efficiente il processo di apprendimento di conoscenze grazie alla tecnologia.

La registrazione è molto semplice: per gli studenti universitari costa 1 euro al mese per il primo anno, con successivo aumento a 9,99 euro mensili. La piattaforma è sempre disponibile ed accessibile h24, da smartphone o computer. “Gli studenti sono i futuri professionisti cui vogliamo rivolgerci e sono tra i più colpiti dalla pandemia. Questo nucleo è per noi un primo, grosso passo verso il mondo accademico a cui tendiamo la mano e verso iniziative a impatto sociale in cui crediamo profondamente”, dichiara Luca Mastella, fondatore e CEO di Learnn. “Volendo affiancare, e non certo sostituire la formazione universitaria classica che resta irreplicabile, il prossimo tassello fondamentale per noi sarà l’avvio di una serie di collaborazioni anche con gli atenei”.

Foto by LEARNN