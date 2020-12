Un errore in un foglio Excel che ha eliminato quasi 16.000 casi di Covid-19 dalle statistiche britanniche potrebbe aver portato a più di 1.500 morti prevenibili, secondo quanto riporta un articolo della Warwick University.

I casi che sono stati rimossi dal registro a causa di un errore nel foglio di calcolo non sono stati deferiti all’operazione di test e monitoraggio dell’NHS (UK National Health Service), il che significa che le persone che erano state esposte a Covid-19 non sapevano di dover isolarsi.

Un errore evitabile

Thiemo Fetzer e Thomas Graeber, economisti della Warwick University, hanno scoperto l’effetto grazie a un’anomalia statistica nei dati. Diverse zone dell’Inghilterra sono state colpite dall’errore a vari livelli – e il numero di casi persi è sufficientemente casuale da considerare l’errore come una “quasi esperienza“.

Ciò significa che il risultato può essere analizzato come se alcune aree fossero state assegnate in modo casuale a un monitoraggio dei contatti meno efficace, mentre altre agivano come un gruppo di controllo. Quando si confrontano i due gruppi, l’articolo stima l’efficacia del monitoraggio dei contatti per salvare vite umane e quante vite potrebbero essere andate perse a causa dell’errore.

“Il fallimento specifico del monitoraggio tempestivo dei contatti a causa dell’errore dei dati è associato a un numero compreso tra 126.836 (22,5% di tutti i casi nel periodo post-trattamento in esame) e 185.188 (32,8%) casi aggiuntivi e tra 1.521 (30,6% di tutti i decessi) e 2.049 (41,2%) decessi aggiuntivi legati al Covid-19”.

I ricercatori “consigliano cautela nel considerare queste dimensioni dell’effetto al valore nominale” a causa della complessa struttura della pandemia. “La buona notizia – se gli autori hanno ragione sul fatto che si è trattato di un evento puramente casuale – è che il monitoraggio dei contatti funziona davvero ed è di vitale importanza per prevenire la diffusione del virus. La cattiva notizia: questo singolo errore potrebbe aver ucciso indirettamente circa 1.500 persone e, implicitamente, i ritardi del governo e il mancato monitoraggio dei contatti potrebbero essere responsabili di molti altri decessi“, ha affermato Jonathan Portes, professore di economia al King’s College di Londra.

