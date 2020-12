Youtube sta per rendere disponibile una nuova playlist personale del 2020

Dopo l’iniziativa di Spotify Wrapped e Apple Music Replay, il 2020 Year in Review di YouTube sta per arrivare È una playlist relativamente semplice con le canzoni che hai ascoltato di più quest’anno sulla piattaforma. “Il mio anno 2020” apparirà sotto una dicitura “Canzoni dell’anno” nel feed principale di YouTube Music. C’è un’anteprima degli artisti inclusi, con gli utenti in grado di salvare la playlist nella loro libreria. Puoi anche scaricare la playlist per la riproduzione offline, ma non puoi condividerlo. Il numero di brani inclusi varia da 90 a 100. Non è indicato se le tracce sono classificate in base alla frequenza, ma sembra che sia così.

La propria playlist del 2020 su Youtube

E’ un’opzione abbastanza semplice, anche se manca di statistiche e della possibilità di condividere la grafica su Instagram, anche se sembra che questa funzione sia in fase di sviluppo. Inoltre, non è così completo come Apple Music Replay con ripartizioni di base degli artisti. Tuttavia, è un miglioramento rispetto al non aver proposto ciò dell’anno precedente e si spera che il team di YouTube Music continuerà a farlo andando avanti.

Appena aperta la sezione, è possibile notare una suddivisione in base ai generi, come rock, pop, jazz, rap metal ecc., in base ad artisti italiani e stranieri ed in base alla quantità di ascolti, come una vera e propria classifica. Non si sa fino a quando sarà possibile avere nella propria home di Youtube Music questa opzione attiva.

Foto di PixLoger da Pixabay