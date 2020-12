Uno dei modi migliori per prevenire la diffusione del Covid-19 è lavarsi frequentemente le mani. Se non dovessimo avere a disposizione acqua e sapone possiamo fare affidamento ad alcuni disinfettanti per le mani a base di alcol con almeno il 60% di etanolo, noto come alcol etilico.

La FDA regola il disinfettante per le mani come farmaco da banco, disponibile senza prescrizione medica. Durante i recenti test hanno scoperto gravi problemi di sicurezza con alcuni disinfettanti per le mani tra cui contaminazione con tipi di alcol potenzialmente tossici, mancanza dei livelli di alcol etilico ed etichette false.

Covid-19, alcuni igienizzanti hanno ingredienti tossici

Alcuni disinfettanti per le mani sono stati ritirati e ci sono più di 150 disinfettanti che la FDA consiglia di smettere di usare immediatamente. Prima di acquistare un disinfettante per le mani o utilizzare un disinfettante per le mani che hai a casa, la FDA consiglia di controllare il loro elenco di cose da non usare.

L’elenco viene aggiornato ogni qual volta vengono effettuati nuovi studi e scoperti altri ingredienti dannosi. Si consiglia di tenere a portata di mano l’elenco per non sbagliare. Se si dispone di un disinfettante per le mani nell’elenco delle cose da non usare o di uno prodotto da un produttore nell’elenco, smettere immediatamente di usarlo. Gettiamolo via in un contenitore per rifiuti pericolosi.

Non sciacquare o versare il prodotto nello scarico né mescolarlo con altri liquidi. Se non si dispone di smaltimento di rifiuti pericolosi contattare la propria azienda di riciclaggio per chiedere dove è possibile eliminare i rifiuti pericolosi. Esistono molti tipi di alcol. Solo alcol etilico e alcol isopropilico sono alcol accettabili nel disinfettante per le mani.

Altri tipi di alcol, tra cui metanolo e 1-propanolo, non sono accettabili come disinfettante per le mani perché possono essere tossici per l’uomo. Recenti test di sicurezza della FDA hanno scoperto alcuni disinfettanti per le mani contaminati da questi tipi di alcol sono potenzialmente tossici.

Foto di Ri Butov da Pixabay