Immaginiamoci in una serata fredda d’inverno, in isolamento magari mentre guardiamo la tv e sgranocchiamo qualche nostro spuntino preferito. Ciò è stato definito un problema universale tanto che i britannici sono stati definiti i più grandi “snackers lockdown“in Europa, secondo i risultati di un nuovo studio condotto dall’Università di Aarhus in Danimarca.

La ricerca ha scoperto che la Gran Bretagna ha riportato il più grande aumento del consumo di cibi pronti, alcol e prelibatezze minacciose. in un sondaggio del Kings College di Londra, il 48% delle persone afferma di aver ingrassato durante il blocco. Man mano che i legami tra obesità e Covid-19 diventano preoccupanti, alcuni esperti temono che l’eccesso di spuntini possa portare a un numero maggiore di persone ricoverate in ospedale con la malattia.

Covid-19, fare spuntini può essere problematico

In linea con il resto d’Europa, le persone nel Regno Unito hanno aumentato il consumo di frutta e verdura fresca durante la pandemia, rispettivamente del 33% e del 31% rispetto a prima dell’epidemia, secondo la ricerca. Secondo la nutrizionista Kim Pearson, specializzata nella perdita di peso, potrebbe essere una questione di comfort. Mangiare per frenare i sentimenti di stress e ansia è qualcosa che ho visto con molti dei miei clienti quest’anno.

Un rapporto di Mintel su Consumer Snacking pubblicato lo scorso anno sottolinea che solo la metà degli snackers sono guidati dalla fame. Il resto è guidato da “voglie” e “bisogni emotivi” e dall’uso di “snack come antidoto a stili di vita frenetici”. Durante la pandemia, dove i sentimenti di ansia e stress sono saliti alle stelle, ha senso che molti di noi possano aver trovato conforto nel cibo.

Un rapporto pubblicato all’inizio di quest’anno suggerisce che l’industria globale degli snack vale 3,2 miliardi di sterline. Ma nonostante la sua prevalenza, lo spuntino è un fenomeno relativamente nuovo. Dice che fare spuntini può diventare particolarmente problematico quando ci avviciniamo alla mezza età, perché tendiamo a bruciare meno calorie con l’avanzare dell’età.

C’è una correlazione tra l’aumento di peso addominale, che può aumentare il nostro rischio di malattie cardiache, diabete di tipo 2, cancro e ictus, e il cortisolo, l’ormone dello stress. In genere, diventiamo più stressati più tardi nella vita, portando a livelli elevati di cortisolo che contribuiranno all’accumulo di grasso. Nel frattempo, i cambiamenti ormonali associati alla menopausa potrebbero aumentare le probabilità che le persone aumentino di peso, in particolare intorno all’addome.

Innescare la risposta d’insulina

Il problema principale associato agli spuntini è che innesca la risposta all’insulina. Gli alimenti ricchi di carboidrati zuccherini e amidacei comunemente associati agli spuntini aumentano i livelli di zucchero nel sangue e producono insulina. Anche quelli che sembrano sani, come i biscotti per la colazione o le barrette energetiche, attiveranno comunque una risposta all’insulina.

Il risultato a lungo termine di una dieta a base di cibi zuccherini e amidacei è la resistenza all’insulina, il fattore trainante che porta al diabete di tipo 2, al diabete gestazionale e al prediabete. Gli esperti generalmente consigliano di evitare di mangiare a tarda notte. Gli spuntini serali sono stati collegati ad aumento di peso, diabete, malattie cardiache e persino scarsa memoria. Uno studio, dell’Università della California, ha scoperto che mangiare a orari irregolari, come la sera tardi, aveva il potenziale per influire sulle funzioni cognitive.

Fattori come un sonno notturno scadente ci rendono più propensi a raggiungere cibi a base di amido per sostenere la nostra energia per tutto il giorno successivo, quindi è anche importante assicurarci di dormire almeno sette o otto ore a notte. Certo, ci sono momenti in cui fare spuntini ha il suo posto: se non abbiamo pranzato, è meglio mangiare un boccone, piuttosto che morire di fame fino all’ora di cena. In questo caso, scegliamo un’opzione salutare che non inneschi picchi di insulina: anacardi, yogurt al cocco, frutti di bosco, patatine di cavolo riccio, guacamole e verdure crudité sono tutte buone scelte.

Foto di Steve Buissinne da Pixabay